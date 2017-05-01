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EPDK'DAN 4 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 2,6 MİLYON LİRA CEZA

01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:54
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 4 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 579 bin 70 lira ceza verildi.

EPDK'DAN 4 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 2,6 MİLYON LİRA CEZA
ANKARA (AA) - EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcı dışı LPG ikmali yapılması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması, vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanılması, ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal ve tağşiş edilmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmadığının ve sisteme bağlı olmayan pompaların tespit edilmesi gibi sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 579 bin 70 lira ceza verildi.

EPDK ayrıca, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünler bulunduğunun tespit edilmesi sonucu bir şirketin yazılı savunmasını istedi.


Anadolu Haber Ajansı
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