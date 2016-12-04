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EPDK'DAN 120 MİLYON LİRA CEZA

04 Aralık 2016 Pazar 18:40
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 9 akaryakıt şirketine 120 milyon 316 bin 387 lira tutarında ceza verilmesini kararlaştırdı.

EPDK'DAN 120 MİLYON LİRA CEZA
EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, akaryakıt istasyonunda tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulması, akaryakıt istasyonunda gizli tank kullanılması, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmaması veya bulunmaması, yeniden satış amacıyla ve dağıtıcı harici akaryakıt ikmal edilmesi gibi nedenlerle, 9 akaryakıt firmasına, 120 milyon 316 bin 387 lira para cezası uygulandı.

EPDK, LPG yetkili personel belgesi olmayan personel çalıştırılması, işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmaksızın tüplü LPG satışı yapılması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, otomasyon sistemine müdahale edilmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ve lisansa aykırı akaryakıt satışı gibi sebeplerden 20 şirketin de yazılı savunmasını istedi. Şirketlerin yazılı savunmalarını 30 gün içinde kuruma göndermeleri gerekiyor. 

Ayrıca, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, 212 kalem yedek parça alımı için "açık ihale, kapalı zarf usulü" ile ihale yapacağını Resmi Gazete'de duyurdu.

Buna göre, ihale, 28 Aralık 2016 tarihinde saat 15.00'te Çan Linyitleri İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenecek.

Anadolu Haber Ajansı
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