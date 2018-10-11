Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94871
ALTIN
234.197
DOLAR
5.9908
STERLİN
7.9328
EURO
6.9264
banner287

ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Eylül ayı Tüketici Fiyatlarında enflasyonunun yüzde 24.5’i bulması üzerine Hazine ve Maliye bakanlığı, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nı başlattı. Bu kapsamda, programa katkı sağlamak isteyen firmalardan ürün ve hizmetlerinde yılsonuna kadar yüzde 10 asgari indirim taahhüdü vermeleri bekleniyor. İşte Medya Takip Merkezi’nin (MTM) programa ilişkin yaptığı medya araştırmasının detayları…

ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Eylül ayı Tüketici Fiyatlarında enflasyonunun yüzde 24.5’i bulması üzerine Hazine ve Maliye bakanlığı, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nı başlattı. Bu kapsamda, programa katkı sağlamak isteyen firmalardan ürün ve hizmetlerinde yılsonuna kadar yüzde 10 asgari indirim taahhüdü vermeleri bekleniyor. İşte Medya Takip Merkezi’nin (MTM) programa ilişkin yaptığı medya araştırmasının detayları…

11 Ekim 2018 Perşembe 13:01
7425 Okunma
ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı, bakanların ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı bir toplantıyla açıkladı. Buna göre; doğalgaz ve elektriğe yılsonuna kadar zam yapılmayacak, alışveriş sepetine giren ürünlerde 3 ay boyunca en az yüzde 10 indirim yapılacak.

enflasyonlamucadele.org.tr üzerinden yapılan duyuruda, tüm sektörlerdeki firma ve markaların desteklerinin yanı sıra, bankaların ve kamunun da iki önemli uygulama ile sürece katkı sağlayacağı belirtilerek detaylar şöyle açıklandı:

1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankalar, yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim uygulayacaktır.

Diğer bir katkı da, 2018’in son üç ayında bekleyen KDV iadelerinin ödenme sürecinin hızlandırılması olacaktır. 2019 yılı başlarından itibaren, iade başvuru tarihini takiben 10 iş günü içinde iade talebinin yüzde 50’si, incelemenin bitmesini beklemeden mükellefe ödenecek.

Bu mücadele programına destek veren tüm firmalarımız, internet sitemizden kamuoyuna duyurulacaktır.

Türkiye’nin önde gelen firmaları programa destek veriyor
Programın duyurulmasıyla beraber iş dünyasından birçok firma konuyla alakalı destek mesajları yayınlamaya başladı. Aralarında Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Migros Ülker, Boyner gibi Türkiye’nin önde gelen holding ve markaları da, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın destekçileri arasında yer aldı. Berat Albayrak’ın “81 milyon omuz vermeli” diyerek beklentilerini dile getirdiği programın destekçi sayısı artmaya devam ediyor.
Programın dünyadaki yankıları…

Financial Times, markaların yüzde 10 indirim yapacağı enflasyonla mücadele planını “radikal bir tutum” olarak nitelendirdi. Gazetenin, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Planı'na yer verdiği haberinde, GAM Fon yöneticisi Paul McNamara’nın, “Enflasyonu düşürmek için para değerli kılınmalıdır” yorumu yer aldı.
Wall Street Journal, planın gönüllülük esasıyla işleyeceğine vurgu yaparken, New York Times ise haberi okurlarına, “Türk firmaları yüksek enflasyonla savaşa yardım için fiyatları düşürüyor” başlığı ile duyurdu.
Medya Takip Merkezi tarafından yapılan araştırmada, 9 Ekim’de Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı başlığı altında Türkiye genelinde başlatılan seferberlik ile ilgili haber sayısının, şu ana kadar toplam 20 bin 720’ye ulaştığı tespit edildi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOBİ’ler Doğru Yönetiliyor Mu?
KOBİ’ler Doğru Yönetiliyor Mu?
Yep sonrası yeni bir dönem başladı
Yep sonrası yeni bir dönem başladı
ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI AÇIKLANDI
ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI AÇIKLANDI
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim