ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı, bakanların ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı bir toplantıyla açıkladı. Buna göre; doğalgaz ve elektriğe yılsonuna kadar zam yapılmayacak, alışveriş sepetine giren ürünlerde 3 ay boyunca en az yüzde 10 indirim yapılacak.

enflasyonlamucadele.org.tr üzerinden yapılan duyuruda, tüm sektörlerdeki firma ve markaların desteklerinin yanı sıra, bankaların ve kamunun da iki önemli uygulama ile sürece katkı sağlayacağı belirtilerek detaylar şöyle açıklandı:

1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankalar, yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim uygulayacaktır.

Diğer bir katkı da, 2018’in son üç ayında bekleyen KDV iadelerinin ödenme sürecinin hızlandırılması olacaktır. 2019 yılı başlarından itibaren, iade başvuru tarihini takiben 10 iş günü içinde iade talebinin yüzde 50’si, incelemenin bitmesini beklemeden mükellefe ödenecek.

Bu mücadele programına destek veren tüm firmalarımız, internet sitemizden kamuoyuna duyurulacaktır.

Türkiye’nin önde gelen firmaları programa destek veriyor

Programın duyurulmasıyla beraber iş dünyasından birçok firma konuyla alakalı destek mesajları yayınlamaya başladı. Aralarında Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Migros Ülker, Boyner gibi Türkiye’nin önde gelen holding ve markaları da, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın destekçileri arasında yer aldı. Berat Albayrak’ın “81 milyon omuz vermeli” diyerek beklentilerini dile getirdiği programın destekçi sayısı artmaya devam ediyor.

Programın dünyadaki yankıları…

Financial Times, markaların yüzde 10 indirim yapacağı enflasyonla mücadele planını “radikal bir tutum” olarak nitelendirdi. Gazetenin, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Planı'na yer verdiği haberinde, GAM Fon yöneticisi Paul McNamara’nın, “Enflasyonu düşürmek için para değerli kılınmalıdır” yorumu yer aldı.

Wall Street Journal, planın gönüllülük esasıyla işleyeceğine vurgu yaparken, New York Times ise haberi okurlarına, “Türk firmaları yüksek enflasyonla savaşa yardım için fiyatları düşürüyor” başlığı ile duyurdu.

Medya Takip Merkezi tarafından yapılan araştırmada, 9 Ekim’de Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı başlığı altında Türkiye genelinde başlatılan seferberlik ile ilgili haber sayısının, şu ana kadar toplam 20 bin 720’ye ulaştığı tespit edildi.

