"ENFLASYON YÜZDE 7,5 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞECEK"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Zirvesi 2016'da yaptığı konuşmada, global ekonominin bu kadar kırılgan olduğu, belirsizliklerin arttığı bir süreçte ülkelerin, büyümeyi sürdürmeleri, istihdamı devam ettirmeleri ve verimliliği kalıcı hale getirmelerinin oldukça zor olduğunu kaydetti. Türkiye ekonomisinin bütün bu global koşullar içerisinde kendisine yer aradığını ifade eden Ağbal, "Global krizden sonra dünya olarak yaşadıklarımız hiçbir şekilde önceki dönem ile mukayese edilemeyecek bir durumda. Türkiye de tabii tüm bu gelişmelerden etkileniyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki Türkiye ekonomisi 27 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyüme gösteren nadir ülkelerden birisi." diye konuştu. Ağbal, Türkiye'nin 2015 ve 2016 yıllarındaki büyüme oranı ortalamasının yüzde 3,6 olduğunu aktararak, gelişmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye'nin büyüme performansının önemli olduğunu söyledi.



Ekonominin önemli göstergelerinden birinin istihdam olduğunu anlatan Ağbal, şöyle konuştu:"Her ne kadar son gelen göstergelerde bir miktar sıkıntı olsa da istihdam piyasalarında ekonomik krizden sonra 6 milyondan fazla insana istihdam sağlamışız. Birçok ülkenin istihdam seviyeleri global kriz seviyelerinin altında ya da hemen hemen aynı seviyede. Halbuki Türkiye bu dönemde sürekli istihdamını artırabilmiş ülkelerden biri. Enflasyon gelişmelerine bakıldığında her ne kadar bu yılbaşı itibarıyla beklentiler bir nebze olumsuz olsa da özellikle son aylarda gıda fiyatları başta olmak üzere aşağı yönlü gelen enflasyon verileri neticesinde enflasyon gerçekleşmesini yıl sonu itibarıyla yüzde 7,5 seviyesinde görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da inşallah enflasyonu daha aşağı seviyelere çekme imkanına kavuşuruz."

"Türkiye'nin bütçe açığı örnek gösterilen bir seviyede"

Ağbal, bir ülkede ekonominin sürdürülebilirliğine, sağlamlığına işaret eden en önemli göstergenin kamu maliyesi göstergeleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bütçenizin iki yakasını bir araya getirebiliyor musunuz? Bütçe açıklarınız sürdürülebilir seviyelerde mi? Borç seviyeleriniz gerçekten o ekonomiyi döndürecek, riski azaltacak seviyelerde mi? Bu açıdan Türkiye'de son 14 yılda olağanüstü başarı elde edildi. Bütçe açıklarının milli gelire oranı 1990'lı yıllara göre azaldı. Hep AB'ye özenirdik, 2011 yılından itibaren genel devlet bütçe açıklarımız yüzde 1, yüzde 1,5 arasında seyrediyor. Türkiye'nin genel bütçe açığı birçok ülke tarafından örnek gösterilen bir seviyede. Önümüzdeki yıllarda da bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1'ler seviyesinde devam edecek. Bu ekonomimizin sürdürülebilirliği açısından son derece güçlü olduğumuz bir yöne işaret ediyor. Azalan bütçe açıkları borcun milli gelire oranını da aşağı çekiyor."

Turkuaz kart

Ağbal, konuşmasında son 1 yılda gerçekleştirilen reform niteliğindeki düzenlemelerden de bahsetti.

Geriye dönüp baktığında önemli düzenlemelere imza attıklarını anımsatan Ağbal, nitelikli insan gücünü Türkiye'ye çekme amacıyla Turkuaz kart ile ilgili yasal düzenleme yaptıklarını belirterek, yakın bir zamanda bunun ikincil düzenlemelerini de hayata geçireceklerini söyledi.

Anadolu Haber Ajansı