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ENFLASYON CANAVARI HORTLADI

Eylül ayında %6.30 oranında yükselen enflasyon oranı yıllık bazda %24.52’ye ulaşarak 15 yılın rekorunu kırdı. 2001 Krizinden beri en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı. Üretici fiyatları ise yıllık %46.15’i buldu.

ENFLASYON CANAVARI HORTLADI

Eylül ayında %6.30 oranında yükselen enflasyon oranı yıllık bazda %24.52’ye ulaşarak 15 yılın rekorunu kırdı. 2001 Krizinden beri en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı. Üretici fiyatları ise yıllık %46.15’i buldu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:33
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ENFLASYON CANAVARI HORTLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6,30 oranında artış gösterdi. Enflasyon rakamları aylık bazda 2001 krizinden bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmiş oldu. Beklenti artışın yüzde 3,46 olacağı yönündeydi. 

Yıllık enflasyon ise yüzde 17,90'dan yüzde 24,52 seviyesine yükselmiş oldu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 10,88 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 46,15 oldu.

Bir önceki ay ağustosta enflasyon aylık bazda yüzde 2,3 artmış, yıllık enflasyon da yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükselmişti. Aynı dönemde üretici fiyatları yüzde 6,6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32'yi aşmıştı.

TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde;
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 11,41 ile ev eşyası grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,07 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,07 ile en az artış gösteren grup oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 37,28 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 36,61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 30,61, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27,70 ve konut yüzde 21,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 8,12 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 22,88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Eylül 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Son Güncelleme: 03.10.2018 12:36
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