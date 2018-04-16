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ENERJİSA’DAN 162 MİLYON LİRALIK YENİ TAHVİL İHRACI

Türkiye’nin en büyük reel sektör tahvil ihraççısı Enerjisa Enerji, 2018 yılının ilk ihracını da beklenenin üzerinde talep toplayarak başarı ile tamamladı. Beş yıl vadeli, 162 milyon lira tutarında TÜFE’ye endeksli yeni tahvil ihracıyla birlikte Enerjisa Enerji bugüne kadar 1 milyar 350 milyon lira finansman sağladı.

ENERJİSA’DAN 162 MİLYON LİRALIK YENİ TAHVİL İHRACI

Türkiye’nin en büyük reel sektör tahvil ihraççısı Enerjisa Enerji, 2018 yılının ilk ihracını da beklenenin üzerinde talep toplayarak başarı ile tamamladı. Beş yıl vadeli, 162 milyon lira tutarında TÜFE’ye endeksli yeni tahvil ihracıyla birlikte Enerjisa Enerji bugüne kadar 1 milyar 350 milyon lira finansman sağladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:56
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ENERJİSA’DAN 162 MİLYON LİRALIK YENİ TAHVİL İHRACI

Enerji sektörünün yenilikçi ve lider şirketi Enerjisa Enerji, beş yıl vadeli, 162 milyon lira tutarında, TÜFE’ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu ihraçla birlikte altıncı tahvil ihracını da tamamlayan Enerjisa, Türkiye Özel Sektör Tahvil Piyasası’ndan toplam 1 milyar 350 milyon TL finansman sağladı.


2017 yılında beş yıl vade ile Türkiye’nin en uzun vadeli özel sektör tahvil ihracını tamamladıklarını hatırlatan Enerjisa Enerji CFO'su Sascha Bibert, “Daha önceki ihraçlarımızda olduğu gibi 5 Nisan'daki 2018’in ilk ihracına da yatırımcılardan yoğun talep gelmesinden çok memnunuz. Beş yıl vade süresini ve aynı vadedeki borçlanma maliyetimizi CPI+500 baz puanda sabit tutmak bizim için önemli” dedi.


Enerjisa olarak sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesi amacıyla hareket ederek enerji sektörüne öncülük ettiklerini vurgulayan Bibert, “2017 yılının Mart ayında Türkiye’deki en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Aynı yılın Ağustos ayında ise 5 yıl vadeyle yine en uzun vadeli özel sektör tahvil ihracına imza attık. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz tahvil ihraçlarına ek olarak, bu yıl gerçekleştirdiğimiz 162 milyon TL’lik beş yıl vadeli ihraçla birlikte, toplam 1 milyar 352 milyon TL’ye ulaşarak sektörde en yüksek miktarı yakaladık.” dedi.


Enerjisa tahvil ihraçlarında reel sektörün öncülerinden
Yılın ilk üç ayında Türkiye’de toplam 46 milyar TL’lik ihraç gerçekleşti. Bunun 31 milyar 700 milyon TL'si bankalar tarafından gerçekleşirken, 12 milyar 200 milyon TL’si banka dışı finans sektöründe, 2 milyar 100 milyon TL’si ise reel sektör tarafından yapıldı. Enerjisa Enerji, 162 milyon TL tutarındaki bu son ihracıyla, tedavüldeki reel sektör tahvillerinin yaklaşık yüzde 15’nin ihraçcısı pozisyonuna ulaşarak reel sektör tahvil piyasasının öncülerinden biri oldu.

Son Güncelleme: 16.04.2018 15:02
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