ENERJİSA ENERJİ’NİN KONSOLİDE FAALİYET GELİRLERİ %58 ARTTI

Enerjisa Enerji, 30.06.2018 tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı. Elektrik dağıtım ve perakende satışında Türkiye’nin lider enerji şirketi Enerjisa Enerji, 2018 yılının ilk yarısında 1.723 milyon TL konsolide faaliyet geliri yaratarak, gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artırdı. Enerjisa Enerji’nin 2018’in ilk yarısında baz alınan net karı 411 milyon TL‘ye yükseldi.

“2018’ için 3,0-3,3 milyar TL faaliyet gelir hedefimizi teyit ediyoruz ”

Enerjisa Enerji CFO’su Sascha Bibert, halka arz sonrasında ilk çeyrekte gerçekleşen güçlü büyümenin ikinci çeyrekte de devam ettiğini belirtti. Enerjisa’nın 2018 ilk yarıyıl performansını değerlendiren Bibert, “Enerjisa Enerji ikinci çeyrekte planlanan yatırımlarına devam ederek, hem Dağıtım ve hem de Perakende satış gelirlerinin artışına bağlı olarak faaliyet gelirlerinde güçlü bir büyüme kaydetmiştir. Buna ek olarak, gelirlerin nakit akımına dönüşümündeki etkiye bağlı olarak, serbest nakit akımında da toparlanma görülmüştür” dedi.