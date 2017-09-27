ENERJİDE DEV HAMLE! İKİNCİ FSRU YOLA ÇIKIYOR

İKİNCİ FSRU KASIM'DA DEVREDE
Geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye'nin FSRU'yu projesini hayata geçiren Bakanlık şimdi de ikincisi için harekete geçti. Japon MOL firması ile yapılan görüşmeler sonucunda BOTAŞ, kiralama anlaşmasını imzaladı. Dev yüzer terminal kasım ayında faaliyete başlayacak. Yüzer LNG terminali, FSRU arz güvenliği için büyük önem taşıyor. Türkiye'nin büyümesine ve doğalgaz kullanımının genişlemesine bağlı olarak
Türkiye'nin tükettiği gaz miktarı da her yıl artıyor
Tüm sisteme gaz basma kapasitesi için her yıl belli miktarda artış ihtiyacı hisseden Türkiye, ikinci FSRU terminali ile hem talebi kolayca karşılayacak hem de dünyada hızla yükselen LNG piyasasının avantajları ile kaynak çeşitliliği sağlamış olacak. Türkiye'nin ikinci FSRU terminali olacak 345 m boyundaki dev gemi, toplamda 263 bin m³'lük yüksek LNG depolama kapasitesi nedeniyle tercih edildi. Bu kapasite gemi tam dolu olduğunda 167 milyon m³ gazı her an hazır tutabildiği anlamına geliyor. Tesis Türkiye'nin doğalgaz sistemine günlük 21 milyon m³'e kadar gaz basabilecek. İlki geçtiğimiz yıl İzmir Aliağa'da devreye alınan terminalden sonra bu kez Akdeniz bölgesinde devreye alınacak terminal ile kaynak ülke ya da sistemdeki sorunlardan kaynaklı doğalgaz arz riskleri de elemine edilmiş olacak. 2015 yılında 34 milyon metreküp olan günlük LNG'den gazlaştırma kapasitesinin ikinci FSRU ile 117 milyon m³'e çıkarılması hedefleniyor.
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