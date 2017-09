ENERJİDE DEV HAMLE! İKİNCİ FSRU YOLA ÇIKIYOR

Enerjide arz güvenliği için dev bir adım daha atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İkinci FSRU yola çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz terminali için imzalar atıldı. Terminal Kasım'da Akdeniz'de devreye alınacak. Enerjide atağa kalkan Türkiye, çok önemli bir projeye daha imza atıyor. Milli enerji ve maden politikası kapsamında Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini garanti altına almak isteyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ikinci FSRU'yu hizmete almaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, FSRU tesislerinin Türkiye için önemini, "LNG kapasitemizi geliştirmek için çok önemli adımlar atmaya başladık. Önümüzdeki dönemde küresel LNG piyasası artacak yeni arzlarla farklı bir seviyeye gelecek. Bu, rekabet noktasında maliyet açısından çok önemli gelişmeleri de beraberinde getiriyor. 2 FSRU projesini hayata geçirerek, kapasitemizi çok daha ileri bir seviyeye çıkaracağız" ifadeleri ile vurgulamıştı.



İKİNCİ FSRU KASIM'DA DEVREDE

Geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye'nin FSRU'yu projesini hayata geçiren Bakanlık şimdi de ikincisi için harekete geçti. Japon MOL firması ile yapılan görüşmeler sonucunda BOTAŞ, kiralama anlaşmasını imzaladı. Dev yüzer terminal kasım ayında faaliyete başlayacak. Yüzer LNG terminali, FSRU arz güvenliği için büyük önem taşıyor. Türkiye'nin büyümesine ve doğalgaz kullanımının genişlemesine bağlı olarak



Türkiye'nin tükettiği gaz miktarı da her yıl artıyor

Tüm sisteme gaz basma kapasitesi için her yıl belli miktarda artış ihtiyacı hisseden Türkiye, ikinci FSRU terminali ile hem talebi kolayca karşılayacak hem de dünyada hızla yükselen LNG piyasasının avantajları ile kaynak çeşitliliği sağlamış olacak. Türkiye'nin ikinci FSRU terminali olacak 345 m boyundaki dev gemi, toplamda 263 bin m³'lük yüksek LNG depolama kapasitesi nedeniyle tercih edildi. Bu kapasite gemi tam dolu olduğunda 167 milyon m³ gazı her an hazır tutabildiği anlamına geliyor. Tesis Türkiye'nin doğalgaz sistemine günlük 21 milyon m³'e kadar gaz basabilecek. İlki geçtiğimiz yıl İzmir Aliağa'da devreye alınan terminalden sonra bu kez Akdeniz bölgesinde devreye alınacak terminal ile kaynak ülke ya da sistemdeki sorunlardan kaynaklı doğalgaz arz riskleri de elemine edilmiş olacak. 2015 yılında 34 milyon metreküp olan günlük LNG'den gazlaştırma kapasitesinin ikinci FSRU ile 117 milyon m³'e çıkarılması hedefleniyor.

