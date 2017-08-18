banner181
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

18 Ağustos 2017 Cuma 12:33
Bu haber 580 kez okundu

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI
ANKARA (AA) -  Söz konusu kamulaştırmalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulacak sıvılaştırılmış doğalgaz depolama tesislerinin yapımı için bazı taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kurulacak enerji nakil hattı kapsamındaki güzergaha isabet eden taşınmazlar da pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, "Tatvan 380 kilovolt İrtibat Hatları Elektrik İletim Hattı (EİH) Projesi", "154 kilovolt Yazıhan Havza Trafo Merkezi Projesi", "154 kilovolt Mudanya Trafo Merkezi Projesi", "380 kilovolt İspir-Köse EİH Projesi", "154 kilovolt Merzifon TM İrtibat Hatları EİH Projesi", "Köse İrtibat Hatları Projesi", "380 kilovolt Köse-Reşadiye Enerji İletim Hattı Projesi", "Manavgat 380 kilovolt TM İrtibatları EİH Projesi" ve "380 kilovolt Rafineri Trafo Merkezi Projesi" kapsamındaki güzergaha isabet eden taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu, Karaman'ın merkez ilçesinde bulunan bin 628 hektarlık alanın da Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verdi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.