ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

ANKARA (AA) - Söz konusu kamulaştırmalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulacak sıvılaştırılmış doğalgaz depolama tesislerinin yapımı için bazı taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kurulacak enerji nakil hattı kapsamındaki güzergaha isabet eden taşınmazlar da pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, "Tatvan 380 kilovolt İrtibat Hatları Elektrik İletim Hattı (EİH) Projesi", "154 kilovolt Yazıhan Havza Trafo Merkezi Projesi", "154 kilovolt Mudanya Trafo Merkezi Projesi", "380 kilovolt İspir-Köse EİH Projesi", "154 kilovolt Merzifon TM İrtibat Hatları EİH Projesi", "Köse İrtibat Hatları Projesi", "380 kilovolt Köse-Reşadiye Enerji İletim Hattı Projesi", "Manavgat 380 kilovolt TM İrtibatları EİH Projesi" ve "380 kilovolt Rafineri Trafo Merkezi Projesi" kapsamındaki güzergaha isabet eden taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu, Karaman'ın merkez ilçesinde bulunan bin 628 hektarlık alanın da Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verdi.

Anadolu Haber Ajansı