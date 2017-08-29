ENERJİ İTHALATI TEMMUZDA ARTTI

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,5 artarak 2 milyar 908 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yıl temmuzda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,2 artarak 21 milyar 484 milyon dolar olarak kayda geçti.

Bu rakamın 2 milyar 908 milyon dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Temmuzda 2 milyon 154 bin 735 ton ham petrol ithal edildi. Böylece ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,81 azaldı.

Geçen yıl temmuz ayında toplam 2 milyon 337 bin 286 ton ham petrol ithal edilmişti.

Anadolu Haber Ajansı