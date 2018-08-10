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"ENDİŞENİZ OLMASIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var." dedi.

"ENDİŞENİZ OLMASIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:43
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"ENDİŞENİZ OLMASIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çeşitli  kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa  bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var." dedi. 

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi'nin ilk "başkanı" olarak baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

İlçeye gelişinde Merkez Cami önünde aracından inen ve kendisini  bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Bu saate kadar bizleri beklediniz. Biz  de yoğun çalışma içerisinde yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan  dünyanın dört bir yanına gidiyoruz, geliyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme çok  daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'daki sel afetlerinde  mağduriyet yaşayanlara şahsı ve milleti adına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak,  "Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet,  bu millet güçlüdür." değerlendirmesini yaptı.

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet  dileyen Erdoğan, ailesine sabır temenni etti.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇOK KOŞACAĞIZ"

"Rabbim beterinden korusun." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah, ülkemizi, 81 vilayetiyle  çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içinde olacağız. Şunu bilin; bugün  dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın.  Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın,  onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok  çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret  diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz.  Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız."

Erdoğan, Rize'de cumartesi günü saat 15.00'te halka hitap edeceğini,  AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağını dile  getirerek, "Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Sizleri çok daha  fazla meşgul etmek istemiyorum. Ben de sizlere dua ediyorum. Allah'a emanet  olunuz." diye konuştu.

Hitabının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan,  ardından ikametine geçti.

Konuşmanın yapıldığı bölgede, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına  asılan ve Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Haydi Rize Başkan'ına sahip çık"  yazılı pankart dikkati çekti.

Vatandaşlar, Erdoğan'ı büyük Türk bayrağı açarak karşıladı.

milliyet

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