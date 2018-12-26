En fazla seyirci ortalaması Fenerbahçe’de

Süper Lig’in seyirci sayısı 14 bine yaklaştı

Geçen sezonun ilk 17 haftasında 12.638 olan Spor Toto Süper Lig’in seyirci ortalaması, bu sezon yüzde 10 artışla 13.884’e yükseldi. 2017-2018 futbol sezonunun ilk yarısında 1,9 milyon sporsever lig maçlarını stadyumlarda izlerken bu sezon stadyumlardaki seyirci sayısı 2,1 milyona ulaştı.

En fazla seyirci ortalaması Fenerbahçe’nin

Ligin ilk yarısında Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması en yüksek olan takım 35.801 ile Fenerbahçe oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasında 29.764 seyirci ortalaması olan sarı lacivertliler, bu sezon seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak 30 bine yaklaştırdı.

Trabzonspor tribünlerinden yüzde 14’lük artış

Bir önceki sezonun ilk 17 haftasında seyirci ortalaması 24.108 olan Trabzonspor, bu sezon seyirci ortalamasını yüzde 14 oranında artırarak 27.486’ya ulaştırdı. Bordo mavili ekibin en fazla seyircili iç saha maçı ise, sezonun 13. haftasındaki Fenerbahçe maçı oldu.Trabzonspor – Fenerbahçe maçını tribünlerde 36.934 kişi izledi.

Galatasaray Passolig Kart Ligi’nde zirveyi korudu

4,3 milyonu geride bırakan Passolig Kart liginde, Galatasaray 839.292 kart adedi ile liderliğini korudu. Sarı kırmızılı ekibi, 785.208 Passolig Kart adedi ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş 700.988 ile üçüncü, Trabzonspor ise 247.812 ile dördüncü sırada yer aldı.

Cep telefonu ile maça giriş oranı yüzde 20

Süper Lig maçlarını stadyumlarda izleyen taraftarların yüzde 20’si maçlara Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak cep telefonları ile giriş yaptı. Dört büyüklerin taraftarlarının cep telefonu ile maça giriş yapma oranı yüzde 28 olurken, yüzde 19’luk oranla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisaspor ligin mobil uygulamayı en fazla kullanan diğer takımları oldu.

Mobil ve web sitesinden bilet alım oranı yüzde 76

Ligin ilk 17 haftasında maç bileti satın alan taraftarların yüzde 76’sı biletlerini passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden alırken, maç günü gişeden bilet alma oranı yüzde 5,7 ile sınırlı kaldı.

Passo.com.tr üzerinden en çok bilet alan takım taraftarları sırasıyla Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray olurken, Passo Mobil Uygulaması’ndan en çok bilet alanlar Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları oldu. Erzurumspor’u Trabzonspor ve Ankaragücü taraftarları takip etti.