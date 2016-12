"EMLAK KONUT'A İHTİYACI OLAN HER İLDE OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, geçen ay 2 bin 200 bağımsız bölüm satışı yaptıklarını belirterek, "Kasım ayı itibarıyla bu yıl toplamda 8 bin 926 bağımsız bölüm satışına, 6,2 milyar lira ciroya ulaştık. Yıl sonundaki 11 bin bağımsız bölüm hedefini yakalayacağız." dedi. Emlak Konut GYO'nun Ankara Çankaya'da hayata geçireceği "Başkent Emlak Konutları" projesinin tanıtımında konuşan Kurum, bu yıl için 11 bin bağımsız bölüm ve 7,6 milyar lira ciro hedefi belirlediklerini, dünyadaki ekonomik sıkıntılara karşın bu hedefleri yakalayacaklarını söyledi.



Türkiye'de gayrimenkul ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmadığını savunan Kurum, şunları kaydetti: "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizi yakalayacağız. Son bir aylık sürece bakarsak,15-20 gün önce Gebze'de yaklaşık 2 bin bağımsız bölümden oluşan bir proje satışa sunduk. 4,5 kat talep geldi, 4 bin 500 başvuru oldu. Kasım ayı satışlarına bakarsak, kasım ayında toplamda 2 bin 200 bağımsız bölüm satışı yaptık. Kasım ayı itibarıyla bu yıl toplamda 8 bin 926 bağımsız bölüm satışına, 6,2 milyar lira ciroya ulaştık. Totale bakarsak, yıl sonundaki 11 bin bağımsız bölüm hedefini yakalayacağız. Ülkemiz zor bir süreçten geçti ve bu zor süreç sadece ülkemiz ile alakalı değil. Böyle bir ortamda hem satış hem kar hedefini yıl sonu itibarıyla yakalayacağız. Bana göre şu an tam konut alma zamanı. Bu fırsatlar belki ileride tüketicilerin karşısına çıkmayacak."



"Emlak Konut'a ihtiyacı olan her ilde olmaya çalışacağız"

Murat Kurum, son dönemde açıkladıkları projelerin detaylarını paylaşırken, "Bugün tanıtımını yaptığımız proje, 1,5-2 milyar lira satış değeri olan bir proje. Ankara projesini de katacak olursak, son 15-20 günlük süreçte Emlak Konut olarak piyasaya 5,5-6 milyar liralık yeni iş hacmi sürdük." dedi. Ankara'daki "Başkent Emlak Konutları" projesinde kentsel dönüşümden dolayı 492 adet hak sahibi olduğunu, projede 2+1'den 6+1'e kadar çeşitli dairelerin bulunduğunu ifade eden Kurum, piyasanın çalışması gerektiğini, bu nedenle hızlı hareket ettiklerini, piyasanın işe ihtiyacı olduğunu söyledi. "Başkent Emlak Konutları"nın orta ve orta üstü kesime hitap etmesine karşın uygun ödeme koşullarına sahip olduğunu belirten Kurum, dün Tariş Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ile imzaladıkları protokole ilişkin bilgi verirken, projenin tüm Ege'yi ilgilendirdiğini ifade etti.



Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projeden toplam satış beklentimiz 2,5-3 milyar lira seviyesinde olacaktır. Akabinde Burhaniye ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Daha protokol safhası oluşmadı ama Burhaniye'de Emlak Konut ile çalışma talebi var, orta ve üstü kesime hitap edecek bir proje geliştirmek istiyorlar. Görüştük, bir protokol siz konusu değil ama çalışmalarımız sürüyor. Olursa eğer, İzmir ve benzeri bir protokol olacaktır. Emlak Konut olarak Anadolu'ya başladık. Anadolu'daki diğer illere de zaman içinde gideceğiz. Bu bir açılım... Emlak Konut'un ihtiyaç gördüğü ya da Emlak Konut'a ihtiyacı olan her ilde olmaya çalışacağız. Yıl sonu kar hedefimizi 1,5 milyar liradan 1,8 milyar liraya çıkardık. Hatta ufak da olsa üstüne çıkacağız gibi gözüküyor. Satış rakamlarında da bir aksilik olmazsa, hedeflerimiz doğrultusunda yakalayacağız. Halk Ekmek fabrikası niye varsa, TOKİ, Emlak Konut, Kiptaş da bunun için var. Bizim gayrimenkul piyasasını canlı tutmamız gerekiyor."



"Dolar gelebileceği son noktaya kadar gelmiş"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum, piyasalara ilişkin bir soru üzerine, "Dolar bunun üzerine gitmeyecek, dolar gelebileceği son noktaya kadar gelmiş. Gayrimenkul alanında böyle bir ödeme şekli sunarsanız vatandaş gider dolarını bozdurur, getirir projeye yatırır." dedi. Emlak Konut olarak, 2017'nin en az bu yıl kadar iyi olacağını ifade eden Kurum, karlılıklarının yine bu seviyelerde olacağını düşündüklerini kaydetti. Projenin reklam yüzü, sanatçı Mustafa Ceceli ise "Dünya çok zor bir süreçten geçiyor fakat ülkemizde her ne olursa olsun ayakta kalmayı, kendini geliştirecek projeler üretmeyi başarıyoruz. Bu proje onlardan biri." diye konuştu. Verilen bilgiye göre, Çankaya'nın Mühye Mahallesi’nde yer alan "Başkent Emlak Konutları", toplamda 202 bin metrekare alan üzerinde bin 504 bağımsız bölümden oluşuyor. Bağımsız bölümlerin yanı sıra projede kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine verilecek 492 konutun daha yer aldığı projede, yüzde 10 peşinat 15 yıl vade ve 850 liradan başlayan ödeme koşulları sunuluyor. Projenin ihalesinin bu ay ya da ocakta ihalesi yapılması planlanıyor.









