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EMLAK KONUT GYO'DAN REKOR SATIŞ!

12 Ocak 2017 Perşembe 21:37
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2016 yılını 7,3 milyar TL satış ile kapatan Emlak Konut GYO, 2017’de satışlarını arttırarak 8 milyar TL seviyesine getirmeyi hedefliyor.

EMLAK KONUT GYO'DAN REKOR SATIŞ!
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, 1 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 tarihleri arasında KDV hariç 7.328.800.613 TL değerinde, 10.053 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. 2016 yılında 10.053 adet bağımsız bölüm satışına imza atan Emlak Konut GYO böylelikle toplamda satışa esas brüt 1.453.396 m2’lik bağımsız bölüm satışı gerçekleştirilmiş oldu. Aylık bazda değerlendirildiğinde 2016’nın Aralık ayında Emlak Konut GYO 1.227 adet bağımsız bölüm satışı yaparak KDV hariç 1.141.294.844 TL’lik satış yapmış oldu.

Hedefimizi %96 gibi yüksek bir başarı oranı ile tutturduk.
2016’da gerçekleştirilen satış başarısını değerlendiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 2015 yılı Aralık ayında yaptığımız açıklamada 2016 yılı için 7,6 milyar TL toplam satış değeri, 1,5 milyon m2 satılabilir alan büyüklüğü ve 11.000 adet toplam bağımsız bölüm satış hedefimizi duyurmuştuk. 2016 ülkemiz ve ülke ekonomimiz için birçok açıdan zor bir yıl oldu. Tüm bu zorlukların içerisinde Emlak Konut GYO olarak ülkemize olan güvenimiz artarak sürdü ve neticesinde bugün itibariyle açıklamış olduğumuz rakamlarda da görüleceği üzere hedeflerimizi büyük ölçüde tutturma başarısını göstermiş olduk.

2016 yılsonu verileri dikkate alındığında; satılan bağımsız bölümlerin toplam değerinin 7.328.800.613 TL olduğunu ve böylece hedefimiz olan 7.6 milyar TL'ye %96 gibi yüksek bir oranda ulaştığımızı görüyoruz. Diğer yandan 1.453.396 m2 büyüklüğünde gerçekleşen satış alanı ile 1,5 milyon m2’lik satılabilir alan hedefine de %97 oranında ulaşma başarısı gösterdik. Satılan bağımsız bölüm sayısının ise 10.053 adet olarak gerçekleştiği 2016 yılında hedefimiz olan 11.000 adet bağımsız bölüm satışına %91 oranında ulaştık.

2017’de 8 milyar TL’lik satış hedefi
2017 yılında dair hedeflerini yineleyen Murat Kurum; “Ülkemize ve insanımıza güveniyor üretmeye aralıksız devam ediyoruz. Türkiye’de daha yapılacak çok iş ve kat edilecek çok yol olduğunu düşünüyoruz. 2016’daki bu başarıyı 2017 yılında da İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli illerinde projeler geliştireceğimiz ve yeni arsa alımları ve yeni ihalelerle sürdüreceğiz. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 7,3 milyar TL’lik satışı 2017 biraz daha ileriye taşıyarak 8 milyar TL seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 1.279.513 metrekare satış hedefi ile toplamda 9.900 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.“ dedi.
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