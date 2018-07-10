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Emlak Konut GYO'dan 2018'de de rekor satış

İnşaat sektörünün öncülerinden Emlak Konut GYO, 2018'in ilk yarıyılında 2,5 milyar liralık konut satışı gerçekleştirdi.

Emlak Konut GYO'dan 2018'de de rekor satış

İnşaat sektörünün öncülerinden Emlak Konut GYO, 2018'in ilk yarıyılında 2,5 milyar liralık konut satışı gerçekleştirdi.

10 Temmuz 2018 Salı 00:39
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Emlak Konut GYO'dan 2018'de de rekor satış

Düzenlediği kampanyaların yanı sıra inşa ettiği projelerle de adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin öncü şirketlerinden Emlak Konut GYO, 2018 yılında da konut satışında öne çıkıyor. Emlak Konut GYO, 1 Ocak- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında toplamda 2 milyar 525 milyon 830 bin 501,12 lira (KDV Hariç) değerinde, satışa esas brüt 383 bin 937,57 metrekare büyüklüğe ulaşan 2 bin 593 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirildi.

ŞİRKET HEDEFİNE YÜZDE 95 ORANINDA ULAŞILDI
Satılan bağımsız bölümlerin toplam değerinin 2.526 milyar lira olduğu ve böylece şirket hedefi olan 2,659 milyar liraya yüzde 95 oranında ulaşıldığı, 384 bin metrekare büyüklüğünde gerçekleşen satış alanı ile 336 bin metrekarelik satılabilir alan hedefinin aşıldığı görülüyor.

351 ADEDİNİ YABANCILAR SATIN ALDI
Emlak Konut birinci yarıyılda yabancılara da konut satışı yaptı. Satışların toplamda 370 milyon 91 bin 484,63 lira (KDV Hariç) değerindeki, 351 adetini yabancılar satın aldı.

ensonhaber.com

Son Güncelleme: 10.07.2018 00:43
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