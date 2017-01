EMLAK KONUT GYO, 2017’DE 8 MİLYAR TL SATIŞ HEDEFLİYOR

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO 2017 hedeflerini açıkladı. 2016 yılını 7 milyar 600 milyon TL’lik satış ve ile kapatmayı öngören Emlak Konut GYO 2017 yılında gelirlerini arttırarak 8 milyar TL değerinde satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. 2016 yılı için net karını yüzde 90 oranında arttırarak 1 milyar 800 milyon TL net kar açıklamayı öngören Emlak Konut GYO önümüzdeki yılın sonunda karlılığını koruyarak 1 milyar 800 milyon TL’lik başarısını tekrarlamayı amaçlıyor. 2017 yılı içerisinde 1.279.513 metrekare satış hedefleyen Emlak Konut GYO toplamda 9.900 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmeyi planlıyor.



"Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz” Ülkemiz için çalışıyoruz

2016 yılına yönelik genel bir değerlendirme yapan Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, ülke verilerinin olumlu seyretmesi ve yaşanan tüm olumsuz dış koşullara ve azalan küresel risk iştahına rağmen Türkiye tüm ekonomik birimleriyle büyümeye katkı sağlamaya devam etmekte ve aktif çalışmasını sürdürmektedir. Bu bağlamda ekonominin can damarı sektörlerinden inşaat sektöründe faaliyet gösteren en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO da 2016 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili devreye aldığı ve tüm kesimler tarafından destek gören “Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz” kampanyası ile ülkemiz için çalışmayı sürdürdük. Bu kampanyayla birlikte Ağustos ayında 2.547 adet bağımsız bölüm 407.029 metrekare satılabilir alan karşılığı 1 milyar 960 milyon TL değerinde satış gerçekleşti. Bir başka ifadeyle ilk yedi ayda yapmış olduğu satışın toplamı kadar “Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz” kampanyasında bir ayda satış yapmış olduk ve hem sektöre hem de ekonomiye moral olduk. Bu hususta başta Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı uyarılar ve merkez bankasının aldığı tedbirlerle birlikte bankalardan da destek geldi ve faizler aylık yüzde birin altına indi. Ülke olarak tarihi bir dönemden geçtiğimiz ağustos ayında Emlak Konut GYO olarak üzerimize düşen sorumluluklarını yerine getirmek için çalıştık ve sektöre ciddi ivme kazandırmaya gayret gösterdik.



2016’da karımızı yüzde 90 oranında arttırıyoruz

2016 yılında 6 adet anahtar teslimi projenin ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Murat Kurum; şirketimiz, 2016 yılı için, hedeflediği 1,8 milyar TL kar rakamını rahatlıkla yakalayacak bir performans sergiledi. Bu rakamı 2015 yılı karı olan 952 milyon TL ile kıyasladığımızda, karlılıkta, neredeyse %90 a yakın bir büyüme bekliyoruz. Bu gerçekten de, içinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde mükemmel bir büyüme oranı. Satış değeri olarak baktığımızda da Kasım ayı itibarı ile 6,2 milyar TL değerine ulaştık. 2015 yılın toplam tutarı ise 5,9 milyar TL idi. İnanıyorum ki yılın son çeyreğinde satışa çıkardığımız bu projelerle birlikte 2016 yılı için belirlemiş olduğumuz 7,6 milyar TL satış ve 1.8 milyar TL net kar hedefine ulaşacağız. Ayrıca satış değeri olarak ta geçen senenin üzerindeyiz. Son 1 ayda piyasaya Ankara Başkent’te 1.5 milyar TL, Gebze’de 1.5 milyar TL olmak üzere ayrıca İzmir’de de Tariş Birlikleriyle imzalanan protokolle toplamda 5 – 6 milyar TL seviyesine varabilecek çok önemli projeler sürdük.



2017’de, 1,8 milyar TL net kar hedefi

2017 yılında dair hedeflerini paylaşan Murat Kurum; “ 2016 yılı Emlak Konut GYO için yeni hikayelerin yazıldığı yeni atılımların yapıldığı bir yıl oldu. Devam etmekte olduğumuz her işte muvaffak olduk ve Emlak Konut’un hikayesini her geçen gün daha da sağlamlaştırdık. Zorlu piyasa koşullarının hakim olduğu 2016’da çok ciddi üretim ve satış rakamlarına ulaşmayı başardık. Ülkemize ve insanımıza güveniyoruz. Türkiye’de daha yapılacak çok iş ve kat edilecek çok yol olduğunu düşünüyoruz. 2016’daki bu başarıyı 2017 yılında da İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli illerinde projeler geliştireceğimiz ve yeni arsa alımları ve yeni ihalelerle sürdüreceğiz. 2017 yılında değeri 1.5 milyar TL’lik arsayı ihale etmeyi planlamaktayız bu da 10 milyar TL’lik iş yapacağımız anlamına geliyor. Diğer yandan satış gelirlerimizi arttırarak 8 milyar TL seviyesine çıkaracağız. Bu satışlarla birlikte yıl sonu net karımızı da 2016 seviyesinde koruyarak 1 milyar 800 milyon TL olarak gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. ” dedi.



Emlak Konut GYO 2017’de 9.900 adet satış hedefliyor

Yılın ilk çeyreğinde 1.350 bağımsız bölüm satmayı hedefleyen Emlak Konut GYO ikinci çeyrekte 2.615, üçüncü çeyrekte 2.292 ve dördüncü çeyrekte 3.643 adet üretim ile yıl sonunda 9.900 bağımsız bölümün satışına imza atmayı hedefliyor. Emlak Konut GYO yılın ilk çeyreğinde 1.055.548.126 TL, ikinci çeyreğinde 2.224.365.386 TL, üçüncü çeyreğinde 1.928.557.701 TL ve dördüncü çeyreğinde ise 2.796.447.263 TL satış ile yılsonunda 8.004.918.475 TL’lik satış amaçlıyor. Bu satışlarla birlikte Emlak Konut GYO’nun net karı yıl onunda 1.800.000.000 TL olarak öngörülüyor.