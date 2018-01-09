EMLAK KONUT GYO, 2017’DE 7,7 MİLYAR TL SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO 2017 değerlendirmesi ve 2018 hedeflerini açıkladı. Emlak Konut GYO, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve KDV hariç 7,7 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdi.

2017 hedeflerimizi büyük ölçüde tutturduk.

2017 rakamlarını değerlendiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum: Emlak Konut olarak, 2016 yılı Temmuz ayında ülkece yaşadığımız zorlu süreç ve sınır ötemizde yaşanan karışıklıklar ile girdiğimiz 2017’yi toparlanma ve yolumuza devam etme yılı olarak gördük. Bu kapsamda 2017 yılının hemen başında “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” dedik ve finans kuruluşlarıyla el ele vererek çok kısa sürede rekor satış rakamlarına ulaştık. Yılın kalan döneminde de sektörün pozitif ivmesini desteklemek amacıyla projelerimizde farklı ödeme seçenekleri ya da borç kapama gibi kolaylıklar sağladık. Bugün baktığımız zaman 2017 yılı başında belirlediğimiz hedeflerimizi yüksek oranda yakaladığımızı görüyoruz. 2017 yılı içerisinde 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve 7,7 milyar TL’lik satış gerçekleştirdik. Ayrıca 2017 yılında 1,8 milyar TL net kar hedeflemekteyiz” dedi.

2017’de 9 adet gelir paylaşım ihalesi ile 13 milyar TL’lik değer oluşturduk.

Murat Kurum sektörün 2017 yılı performansı ile birlikte Emlak Konut’un yıl içerisindeki diğer faaliyetlerini de değerlendirdi. “Murat Kurum; Birlikte bir bütünü oluşturan gayrimenkul sektörü ve ülke ekonomimiz 2017 yılında dış etkenlere karşı ne kadar dirençli olduğunu gösterdi. TÜİK verilerini incelediğimizde, 2017 yılı içerisinde toplamda gerçekleşen ilk ve ikincil el konut satışlarının, geçen yıl rakamlarının üzerinde olduğunu görüyoruz. 3. Çeyrek büyüme rakamlarına baktığımızda ekonomimizin %11,1 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Bu oran tüm dünya ülkelerinde açıklanan 3. Çeyrek değerleri arasında en yüksek olma özelliğini de taşıyor. Yine 2017 yılında uzun yıllardır süregelen yerli otomobil hayali somut bir projeye dönüştü. İhracat rakamları toparlandı ve cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. İhracat seviyesine ulaşıldı. Bakıldığı zaman bu rakamları çok kolay söyleyebiliyoruz ancak gerçekten büyük bir yönetim başarısı olduğunu görebiliyoruz. Bizlerde devletimizin bu gayretini destekler nitelikte yıl boyunca konut satışları dışında da birçok faaliyette bulunduk. 2017 yılı faaliyetlerimize göz attığımızda 1,27 milyar TL değerinde arsa alımı gerçekleştirdik. 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 9 adet gelir paylaşım ihalesini başarı ile tamamladık. Bu ihalelerde yaklaşık 13 milyar TL’lik bir değer oluşturduk. Şirketimiz 2017 yılı içerisinde çeşitli büyük ölçekli projelerini tamamladı. Baktığımız zaman 2017 yılı içerisinde teslim ettiğimiz projelerimizdeki satış oranı %95’i bulmuş durumda. 2018 yılında ise teslimi planlanan projelerimizdeki satış oranı şimdiden %74 oranını yakalamış durumda.” dedi.

Emlak Konut 2018’de 7,2 milyar TL’lik satış ile 1,8 milyar kar hedefliyor

2018’e dair sektör değerlendirmesi yapıp şirket hedeflerini de açıklayan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum; başarılı geçen bir yılın ardından yakalanan bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Sektörümüz ülke ekonomisinin en önemli çarklarından birisi durumunda. Çarpan etkisiyle birçok yan sektöre katkı sağlayan gayrimenkul sektörümüz istihdam konusunda da ekonomiye ciddi destekler veriyor. Lokomotif konumdaki sektörümüzün 2018’de de güçlü duruşunu ve yatırımlarını devam ettireceğine olan inancımız tam.

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sürdürdüğü kentsel dönüşüm sürecinin önemli gündem maddeleri arasında olacağını düşünüyoruz. Yine 2018’in ülkemizde artan güven ortamı ile konut ediniminde yabancılara sağlanan teşvikler sayesinde konut satışları açısından önemli bir yıl olacağına inanıyoruz. Baktığınız zaman 2011-2016 yılları arasında Türkiye’ye yapılan 85 milyar dolarlık doğrudan yatırımın yaklaşık %23 ünün gayrimenkul yatırımlarından kaynaklandığını görebiliriz. Bu konuda bizlerde yurt dışındaki organizasyonlara ve fuarlara her yıl olduğu gibi 2018 yılında da katılarak tanıtım ve satış faaliyetlerine devam edeceğiz.

Mevcut 5,3 milyar TL değerindeki arsa portföyümüz içerisinden, İstanbul’da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent gibi merkezi konumlarıyla dikkat çeken arsalarımızı ihale etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Anadolu’da Ankara Saraçoğlu’nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2,1 milyar TL olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar TL’lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2017 yılında ihalesini yaptığımız ve ruhsat alım işlemlerini sonlandıracağımız projelerimizin lansmanlarını da 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede 2018 için 7,2 milyar TL seviyesinde satış hedefimiz bulunuyor. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 830 bin metrekare bağımsız bölüm satışı ve toplamda 1,8 milyar TL net kar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.