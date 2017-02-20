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EMLAK KONUT, 19 GÜNDE İLK KAMPANYASINI AŞTI

20 Şubat 2017 Pazartesi 13:48
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Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında 19 günde 2 bin 40 konut satıldı, 2 milyar liralık da ciro elde edildi.

EMLAK KONUT, 19 GÜNDE İLK KAMPANYASINI AŞTI
İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında 2 milyar 180 milyon ciro elde edilirken, ciro bazında bir önceki kampanyadan daha başarılı olundu.

Emlak Konut GYO, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlattığı "TÜFE'li Satış Kampanyası"nın sektörde yarattığı hareketlilik sonrası, Türkiye'nin geleceği ve ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak bu ayın başında da "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasını hayata geçirdi. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 19 günde 2 bin 40 konut satıldı, 2 milyar 180 milyon liralık da ciro elde edildi. Emlak Konut GYO'nun 15 Temmuz'dan sonra hayata geçirdiği "TÜFE'li Satış Kampanyası"nda, bir ayda (1-31 Ağustos) 2 bin 405 konut satılmış, yaklaşık 2 milyar lira da ciro elde edilmişti. Böylece bir önceki kampanyada 1 ayda elde edilen ciroya 19 günde ulaşılarak "TÜFE'li Satış Kampanyası"ndan daha başarılı olundu.

Emlak Konut, geçen yıl ocakta 332 adet, şubatta 424 adet, martta 444 adet ve nisanda 451 adet konut ile 4 ayda toplamda bin 651 konut satışı gerçekleştirmişti. Emlak Konut'un "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 19 günde ulaştığı satış rakamları, geçen yılın ilk 4 ayındaki rakamları geride bıraktı.

"Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında Türkiye'nin her yerinde konut satışı gerçekleştirilirken, birçok projede belirlenen limitlerin üzerine çıkıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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