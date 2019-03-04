Eminevim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a sponsor oldu

Türkiye’nin en köklü ve güçlü şirketlerinden biri olan Eminevim, Spor Toto Süper Lig takımlarından olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbol takımı ile gögüs sponsorluğu için imza töreni gerçekleştirdi.

4 Mart 2019 Pazartesi günü Erzurumspor Kulüp Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine; Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ve BB Erzurumspor Asbaşkanı Lütfi Şahsuvaroğlu katıldı. Bundan sonraki tüm maçlarda Erzurumspor’u Eminevim ailesi olarak desteklediklerini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, mavi-beyazlı takımın sezon sonuna kadar Eminevim logosunu taşıyan formaları giyeceğini söyledi.

Alım gücü düşük ailelerin yoğun ilgi gösterdiği tasarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemi sayesinde Eminevim, 135 bin ev ve otomobil teslimatı ile sektörde liderliğini koruyor.

İmza töreninde açıklama yapan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ,“Erzurum bizim ikinci vatanımız. Erzurum’a inşaat alanında büyük yatırımlar yapıyoruz. Erzurumun istediğini noktaya çok kısa zamanda ulaşacağına inanıyoruz. Dün Erzurumspor- Galatasaray arasında yaşanan maçta bizler de Erzurumlular ile birlikte çok güzel bir heyecan yaşadık. Biz Emin Grup olarak her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen bir misyon edindik. Attıkları her golde bizim de emeğimizin olması bizlere mutluluk verir. İnanıyoruz ki elbirliği ile tüm maçları kazanacağız. Anlaşmamızın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Eminevim’in Türkiye’ye rüştünü ispatlamış önemli şirketlerinden biri olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, “Eminevim’in Erzurumspor ile birlikte yol katederek daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Eminevim’den gördüğümüz güzel ilgi ve destek için çok teşekkür ederiz. İlk defa bir spor takımına bu kadar destek verildi. Eminevim ile iyi bir yol arkadaşlığı olacağını düşünüyoruz. Sadece bu sezon için değil, bundan sonraki yıllarda da beraber ilerlemeyi umuyoruz” dedi.