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EMEKLİYE AYDA 111 LİRAYA TATİL İMKANI

29 Mart 2017 Çarşamba 17:47
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Türkiye Emekliler Derneğinin özel bir havayolu şirketi ve bir turizm acentesi ile imzaladığı protokol sayesinde emekliler, 5 taksit halinde aylık 111 lira ödeyerek 4 gece 5 gün tatil yapabilecek

EMEKLİYE AYDA 111 LİRAYA TATİL İMKANI
ANTALYA (AA) - Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) özel bir havayolu şirketi ve bir turizm acentesiyle yaptığı anlaşma uyarınca, 5 taksit halinde ayda 111 lira ödemeyle tatil imkanı elde eden emeklilerin ilk kafilesi Alanya ilçesine geldi. 

Emekliler, Gazipaşa Havalimanı'nda dernek genel başkanı Kazım Ergün ve turizm acentesi sahibi Çiğdem Taşar tarafından karşılandı. İmzalanan protokolle TÜED üyesi emekliler, Alanya'da 4 gece 5 gün tatil imkanından yararlanabilecek. Ödemeler aylık 111 lira ödemeyle 5 taksit halinde yapılabilecek.

Proje koordinatörlerinden turizm acentesi sahibi Çiğdem Taşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 11 milyon 800 bin emekliden yüzde 20'sinin ömrü boyunca bulunduğu il ve ilçe dışına hiç çıkmadığını söyledi. Bu konuda neler yapabileceğini düşünerek sosyal sorumluluk çerçevesinde TÜED ile projeyi hazırladıklarını anlatan Taşar, tamamen emeklilere özel bir program çalıştıklarını ifade etti.

Tatil paketinde uçak bileti, otel ve transferin de olduğuna değinen Taşar, müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını kaydederek, "Emeklilerimiz sürekli doktor kontrolünde olacaklar. Kalp rahatsızlığı veya tansiyon rahatsızlığı olan misafirlerimiz mutlaka kontrol altında olacaklar." diye konuştu.

Taşar, ileri aşamada 920 bin üyesi bulunan TÜED başta olmak üzere tüm emeklilere bu tatil imkanını sunmak istediklerini sözlerine ekledi. 

Alanya'da tatil yapan TÜED yöneticilerinden Arif Yıldız, turizm acentesiyle imzalanan protokolden tüm üyelerin istifade etmesini önerdi.

Tatilcilerden Aysel Saatçioğlu, derneklerinin sağladığı imkanı, "bulunmaz bir fırsat" olarak gördüğünü belirtti. Saatçioğlu, "5 yıldızlı otelde kalmamız, çevre gezileri, canlı müzik gibi imkanlar bizi mutlu etti." diye konuştu.

Özkan Göksel ise eşiyle geldiği tatilin çok güzel geçtiğini söyledi. İmkanları sağlayanlara teşekkür eden Göksel, "Fırsat sağlanınca bunu değerlendirmek istedik. Taksitli imkan çok iyi, otelimiz de çok güzel. Hayatımızdan memnunuz. Devam ederse diğer mekanlarda da tatil yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.






Anadolu Haber Ajansı
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