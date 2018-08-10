“ELİMİZDEKİ FONLARI EXİMBANK’A KULLANDIRMAYA HAZIRIZ”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) hızla yükselen dola karşı harekete geçiyor. TİM, yükselen döviz kurları nedeniyle zor duruma düşme riski ile karşı karşıya kalabilecek ihracatçı firmalar için TİM ve bağlı birliklerin elinde bulunan fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM ve bünyesindeki 61 ihracatçı birliğinin yükselen dolara karşı harekete geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Gülle, döviz kurlarındaki ani yükselişlerin piyasa şartları gereği olmadığını, altında başka nedenler bulunduğuna inandıklarını açıkladı. Ülkeye döviz kazandırmak için gecesini gündüzüne katan İhracat camiasının bu duruma tepkisiz kalamayacağını belirten TİM Başkanı Gülle, “Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde biz de bu spekülatif harekete karşı elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu kapsamda, döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız” dedi.