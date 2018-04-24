“ELEKTRİKTE AVRUPA’YA KIYASLA 10 KAT HIZLI BÜYÜYORUZ”

Yarın kapılarını açacak olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) öncesinde soruları yanıtlayan EnerjiSA Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Türkiye’deki elektrik talebinin artacağını vurgulayarak, “Türkiye'deki elektrik müşterisi sayısının Avrupa'ya kıyasla 10 kat daha hızlı büyüyor. Akıllı sistemlerle birlikte elektrik şebekesi genç kuşağın isteklerine göre şekillenecek” dedi.



“TÜKETİMİN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERDE AKILLI ŞEBEKELER ÖNEMLİ”

20 milyon nüfusa hizmet veren Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere Enerjisa Dağıtım Şirketlerinde Genel Müdürlük görevini yürüten Murat Pınar, “Türkiye'de kişi başına düşen elektrik tüketimi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin yarısı kadar. Bu durum Türkiye'deki elektrik talebinin artacağı anlamına geliyor. Türkiye'deki elektrik müşterisi sayısının Avrupa'ya kıyasla 10 kat daha hızlı büyüyor. Akıllı şebeke deyince sayaç ile başlıyoruz ama evdeki çamaşır makinasından elektriği ürettiğiniz yere kadar birbirine bağlı bir konsept. Akıllı şebekeler, özellikle elektrik tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde önem taşıyor” diye konuştu.



“TÜRKIYE AKILLI ŞEBEKELER KONUSUNDA DOĞRU BİR YOL İZLİYOR”

İsveç'te yaşayan herkesin akıllı sayaçlara geçtiğini ifade eden Pınar, “İsveç’te yıllık kişi başı 40 bin kilovat/saat elektrik tüketimi olduğu için fiyatların günlük hatta saatlik takip edilmesi, faturalarda anlamlı bir indirim sağlayabiliyor. Bu rakam bizde 2 bin 500 kilovat/saat seviyesinde ama zaman içinde alışkanlıklarımız değişiyor ve tüketimimiz artıyor. Türkiye akıllı şebekeler konusunda doğru bir yol izliyor. Bence doğru zamanda başladık. Avrupa'da bu konularda standardizasyon yeni başladığı için aramızda belli bir senkronizasyon oluştu. Çok da uzak değiliz. Şebeke konusunda alacağımız yol var ama çözümler olarak geride değiliz” dedi.



“ELEKTRİK ŞEBEKESİ GENÇ KUŞAĞIN İSTEKLERİNE GÖRE ŞEKİLLENECEK”

Akıllı şebekelere yönelik talebin en önemli sebeplerinden birinin verimlilik olduğunu belirten Murat Pınar, “Bir diğer önemli ayağı ise bunu kim için yaptığımız. Beklentiler yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin gençler, internet erişimleri her zaman olsun istiyor. Sadece şebekenin akıllı olmasını değil, her şeyin bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu akıllı bir sistem istiyorlar. Karşımızda mutlu olmak isteyen bir gençlik var, o yüzden elektrik şebekesi artık bu genç kuşağın isteklerine göre şekillenecek” diye konuştu.



“ICSG SEKTÖRDE BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOLDURDU”

EnerjiSA Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar sözlerine şöyle devam etti: “Yürütme Kurulu Üyesi olmaktan mutluluk duyduğum ICSG 2018, sektörde ihtiyaç duyulan büyük bir boşluğu doldurdu. Sektörümüzdeki know-how paylaşımı, uluslararası katılımcıların Türkiye’deki potansiyelin farkına varması, yatırım ve işbirliği olanaklarının artırılması konularında ICSG’nin Türkiye’deki iyi uygulama örneklerinden biri olduğunu düşünüyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Akıllı şebekeler bizim geleceğimiz. Dağıtım şebekelerinin gelişimi ve modernleşmesi adına yatırımlar ve daha da önemlisi “AR-GE” ve “akıllı şebeke” çalışmalarının yapılması gerekiyor. Öncelikli hedefimiz teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimde sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturmak olmalı. ICSG 2018 gibi etkinliklerle kamuoyunun farkındalığı artacak ve gerek özel sektör olarak bizler, gerekse paydaşlarımız bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir” dedi.



“MOBİL 186 İLE BİNLERCE KULLANICIYA ULAŞIYORUZ”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak Mobil 186 uygulamasını güncellediklerini dile getiren Pınar, “Şimdiye dek, tüm IOS ve Android işletim sistemli cihazlar üzerinden binlerce kullanıcıya ulaşan Başkent, Toroslar ve Ayedaş Mobil 186 uygulamalarımızın güncellenen sürümü ile müşterilerimiz, arıza kaydı ve aydınlatma taleplerinde bulunabiliyor, konum ve fotoğraf paylaşabiliyor, planlı kesintileri harita üzerinde görebiliyor, uygulamaya giriş yapmadıkları zamanlarda da telefon ekranı üzerinden bildirimlerle yaşadıkları bölgelerdeki planlı kesintilerin takibini yapabiliyor. Kullanıcılara özel haberler, özel kampanyalar, bildirilerden hızlıca haberdar olma özelliği sunan uygulamamız; müşterilerin arıza, aydınlatma ihbarı, endeks girişi, sayaç işlemleri ve kesme / açma ihbarı yapmasını sağlarken yetkili elektrikçilere de proje ve randevu talebi yapabilme ve işlem takibi seçeneklerini sunuyor” dedi.



“250 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERDİK”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak enerji tasarrufuna önem verdiklerini vurgulayan Pınar, “Dünyada ve ülkemizde enerji tasarrufu konusunda teknolojinin tüketiciye sunduğu çözümler konusunda birçok iyi uygulama örneği var. Akıllı sayaçlar, internet üzerinden kullanılabilen enerji tüketim takibi, enerji tasarruflu ampuller bunlardan yalnızca bazıları. Bu noktada önemli olan tüketici farkındalığı. Biz Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak uluslararası platformda gerçekleştirilen tüm AR-GE çalışmalarını yakından takip ediyor ve bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Öte yandan enerji tasarrufunun küçük yaştan itibaren öğrenilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz illerdeki ilkokul çağındaki çocuklarımıza “Enerjimi Koruyorum Projesi” kapsamında eğitimler veriyoruz. Şimdiye kadar 250 binden fazla öğrenciye eğitim verdik” diye konuştu.