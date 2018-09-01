Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
banner287

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:29
3418 Okunma
ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM

Son dakika haberi... Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam geldi. Elektrik fiyatları konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 oranında arttı . Doğalgazda artış oranı da yüzde 9.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik fiyat tarifelerini yayınladı. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, 1 Ekim 2018 yerine 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle tarifeleri yeniledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle açıklanan yeni tarifelere göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artışa gidildi.

Doğalgaz fiyatlarına da zam gelirken, BOTAŞ'ın yeni doğalgaz tarifelerine göre fiyatlar konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 arttı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NEF’TEN TARİHİ KONUT KAMPANYASINA 4 PROJE İLE DESTEK
NEF’TEN TARİHİ KONUT KAMPANYASINA 4 PROJE İLE DESTEK
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN 81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN 81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM
HOTİÇ'TEN FLAŞ KONKORDATO KARARI
HOTİÇ'TEN FLAŞ KONKORDATO KARARI
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim