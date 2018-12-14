Ekopazar'da Bu hafta

EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE;

Kurulduğu 1993 yılından bu yana, Türk doğal gaz sektörünün en önemli yerli ve yabancı sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde bulunduran, ısıtma sektörünün %95’ini kapsayan ve 29 firmanın çatı kuruluşu olan Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği DOSİDER, 25. kuruluş yıldönümünü kutladı. Etkinliğe, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. DOSİDER Başkanı Ömer Cihad Vardan, DOSİDER’in faaliyetleri, doğalgaz ve ısı sektörünün gelişimi ile ilgili Ekopazar’a özel açıklamalar yaptı.

Doğal ve kimyasal olmak üzere iki şekilde elde edilen kauçuk, işte, evde, otomobillerde, trenlerde ve uçaklarda güvenlik ve konfor için vazgeçilmez malzemelerden biri. Sanayide ise bant, kayış, hortum, araç lastiği, conta ve binlerce farklı malzemenin imalatında kullanılan kauçuk, günümüzün modern dünyasında olmazsa olmaz bir malzeme. İstanbul’daki modern tesislerinde kauçuk ham maddesi kullanarak üretim gerçekleştiren Çetlas Kauçuk firmasını ziyaret ettik. Firmanın yönetim kurulu başkanı Akif Nuri ÇETİNKAYA en son faaliyetlerini Ekopazar’a anlattı.

Bugüne kadar hayata geçirdiği yaşam alanlarıyla sektörünün öncü firmalarından biri haline gelen Beylikkent İnşaat, Bodrum Turgutreis’te Marina Premium projesiyle gündemdeki yerini koruyor. Ekopazar ekibi olarak Bodrum Turgutreis’e gittik ve projeyi sizler için görüntüledik.

Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden biri olan Hollanda, başarılı Türk girişimcilerimize de ev sahipliği yapıyor. İşte o isimlerden biri de Masum KOLKILIÇ. Mali müşavirlik alanında hizmet verdiği işletmesinin yeni şubesinin açılışını yapan KOLKILIÇ’I dostları yalnız bırakmadı.

Ekopazar inşaat sektöründe faaliyet sürdüren şirketleri izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. Tatvan ve bölgesinde önemli projeler hayata geçiren Demirtaş İnşaat, yeni projeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Firmanın en son projeleri bu hafta Ekopazar farkıyla ekranlara geliyor.

Siirt merkezinde farklı tip ve büyüklüklerde inşa ettiği konut projeleriyle bölgesinin önemli inşaat firmalarından biri haline gelen Sezgin İnşaat, bu hafta Ekopazar’da.

Kütahya ve bölgesinde faaliyet gösteren Emet Göncek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin üyelerine sunduğu hizmetler bu hafta Ekopazar’da.

1979 yılında temelleri atılan ve bugün madencilik, hayvancılık, tarım ve enerji sektörlerinde yatırımları bulunan Yılmazlar Grup, faaliyetlerine devam ediyor. Grubun yönetim kurulu başkanı Süleyman YILMAZ, faaliyetlerini Ekopazar’a anlattı.

Sektörünün önemli firmalarından Kanılmaz İnşaat’ın en son projeleri bu hafta Ekopazar’da.

Sadece düğün organizasyonları değil şimdiye kadar verdiği kokteyl, toplantı, mezuniyet kutlamaları ve sünnet düğünleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Altın Palas Düğün Salonu, uzman personeliyle hizmet vermeye devam ediyor.

İnşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yapı elemanları üretiminde söz sahibi firmalardan biri geliyor şimdi ekranlarınıza. Siirt’te bulunan modern üretim tesislerinde başta çivi, naylon sinek teli, elek teli, kalbur teli, arı teli ve misina imalatı gerçekleştiren Kuzu Yapı Ve İnşaat firmasını ziyaret ettik.

Endüstriyel mutfak sektöründe üretim gerçekleştiren Selamoğlu Metal; tava sapları ve çaydanlık emzikleri imalatı gibi son kullanıcıların ihtiyacı olan birçok ürün üretiyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin SELAMOĞLU ve üretim müdürü Şeref SELAMOĞLU en son faaliyetlerini Ekopazar’a anlattı.

Tarım makineleri, elektrik trafoları, yüksek gerilim hatları, otomotiv, beyaz eşya sektörü, motorlu sistemler ve her türlü sanayi ekipmanlarında ihtiyaç duyulan bağlantı elemanlarının üretimin gerçekleştiren BRC Bağlantı Elemanları firmasını ziyaret ettik.

Kalıp sektöründe endüstriyel sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara elemanları üreten AS-Mİ Kalıp bu hafta Ekopazar’da.