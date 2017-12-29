ON BİNLERCE KİŞİYİ FAİZSİZ SİSTEMLE OTOTMOBİL VE EV SAHİBİ YAPAN FUZUL EV’İN YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYÜP AKBAL İLE ÖZEL SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
HAZIR MUTFAK VE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSİMLERİNDEN YAŞAR BALIKÇI, 30 YIL ÖNCE KURDUĞU ŞAFAK GRUBU, AVRUPA’NIN TANINAN TÜRK MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GETİRMEYİ BAŞARDI. YAŞAR BALIKÇI’YLA GRUBUN DİTZİNBAH ŞUBESİNDE BULUŞTUK VE MOBİLYADAKİ EN SON TRENDLERİ KONUŞTUK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
ERZİNCANLI İŞADAMI HIDIR ULUDAĞ’IN ALMANYA’NIN HATERSHAİM KENTİNDE HİZMETE AÇTIĞI MAİN PALAS, TOPLANTI, DÜĞÜN VE KONSER ORGANİZASYONLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. MEKÂN, ÜNLÜ SANATÇI SEVCAN ORHAN’IN DA SAHNE ALACAĞI YILBAŞI GALASI DÜZENLEYECEK.
TESETTÜR GİYİM, TREND BUTİKLER, MODA VE GÜZELLİK STANDLARI İLE DÜZENLENEN KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, BU YIL HOLLANDADA İLK KEZ DÜZENLENEN FEST-İ HİJAB ETKİNLİĞİNDE ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU. FESTİVALDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ALMANYANIN KREFELT ŞEHRİNDE FAALİYET GÖSTEREN MUTLU MARKET, BÖLGESİNİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKETLERİ ARASINDA YER ALIYOR. İŞLETME SAHİBİ AYTEN YALÇIN, YILLARCA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI MARKETİ SATIN ALMIŞ VE KENDİ İŞİNİN PATRONU OLMUŞ. AYTEN YALÇIN’IN HİKÂYESİ EKOPAZAR’DA…
ALMANYA’DA YAŞAYAN TRABZONLULAR, TRABZONLULAR DERNEĞİNİN DÜZENLEDİĞİ GECEDE HORON VE KEMENÇEYE ADETA DOYDULAR. RENKLİ GÇRÜNTÜLERLE TRABZONLULAR GECESİ EKOPAZAR’DA.
FRANSA’NIN SAN MAKSİMAN KREY ŞEHRİNDE YUSUF, MEHMET VE ŞENOL KILINÇ KARDEŞLERİN HİZMETE AÇTIĞI SOFRA SÜPERMARŞE BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TARİHSEL DEĞERLERİNİ ANADOLU KÜLTÜRÜYLE HARMANLAYAN MEDENİYETLER KENTİ DİYARBAKIR’IN TANINMIŞ İŞADAMLARINDAN ABDULLAH ARZAKÇIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ VE DİYARBAKIR’I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEK DİCLE VADİSİ YEŞİLKUŞAK PROJESİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
HOLLANDA’DA YAŞAYAN GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZA MİKROFON UZATTIK VE YENİ YIL MESAJLARINI ALDIK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /31 ARALIK 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.20’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 31 ARALIK 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.20’de canlı olarak izleyebilirsiniz.