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Ekopazar Bu Hafta Serhat Şehrimiz Kars’a Götürüyor

Ekopazar bu hafta serhat şehrimiz Kars’a götürüyor sizleri. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kars, son dönemde güzel gelişmelere sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars’a vali olarak atanan Türker Öksüz, şehrin çehresini değiştirecek çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Vali Türker Öksüz ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajı bu hafta Ekopazar’da izleyebilirsiniz.

Ekopazar Bu Hafta Serhat Şehrimiz Kars’a Götürüyor

Ekopazar bu hafta serhat şehrimiz Kars’a götürüyor sizleri. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kars, son dönemde güzel gelişmelere sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars’a vali olarak atanan Türker Öksüz, şehrin çehresini değiştirecek çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Vali Türker Öksüz ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajı bu hafta Ekopazar’da izleyebilirsiniz.

15 Mart 2019 Cuma 18:27
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Ekopazar Bu Hafta Serhat Şehrimiz Kars’a Götürüyor

Ekopazar bu hafta serhat şehrimiz Kars’a götürüyor sizleri. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kars, son dönemde güzel gelişmelere sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars’a vali olarak atanan Türker Öksüz, şehrin çehresini değiştirecek çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Vali Türker Öksüz ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajı bu hafta Ekopazar’da izleyebilirsiniz.

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars şehirlerinin kendi potansiyellerini kullanarak kalkınmalarına öncülük etmek amacıyla faaliyet sürdüren serhat kalkınma ajansının faaliyetleri bu hafta Ekopazar’da yer verdik. Bölgenin turizm değerlerini uluslararası arenaya taşımak için çalışmalar yürüten serhat kalkınma ajansı, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Sarıkamış kış oyunları festivalinin de önemli mimarlarından biri.

Ekopazar’da bu hafta Türkiye’nin tek kış oyunları festivali olan “Sarıkamış Kış Oyunları Festivali”  yeri alıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalden kameralarımıza yansıyanlar bu hafta Ekopazar’da.

Sarıkamış’ta sunduğu hizmetlerle dikkat çeken Ekinata Grand toprak Hotel’i ziyaret ettik. Bölgede düzenlenen etkinliklerde önemli katkıları olan tesis, Türk ve dünya mutfağının en güzel lezzetlerini de misafirlerine sunuyor. Tesisin Genel Müdürü Saygon Onum, Ekopazara özel açıklamalarda bulundu.

Başta Hollanda ve Türkiye olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde yatırımları bulunan yatırımcı iş insanı Turgut Torunoğulları, geçtiğimiz hafta İstanbul’da konuşmacı olarak katıldığı bir üniversitede deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Konferans sonrasında Ekopazar genel yayın yönetmeni Kamuran Abacıoğlu’nun sorularını yanıtlayan Torunoğulları, önemli mesajlar verdi.

Hollada’da gerçekleştirilecek olan 20 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Özellikle ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının hakları için mücadele veren Denk Partisi’nin çalışmalarını takip ettik. Hollanda meclisinde denk partisi ofisini ziyaret ettik ve milletvekilleriyle görüştük.

Son Güncelleme: 15.03.2019 18:39
Anahtar Kelimeler:
Türker ÖksüzKarsEkopazar
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