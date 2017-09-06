EKONOMİYE YURT DIŞI TÜRKLER DOPİNGİ

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Bayram ya da tatil dolayısıyla her yıl ülkeye gelen yurt dışındaki Türkler, yaptıkları harcamalarla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt dışında 6 milyonu aşkın Türk vatandaşı yaşıyor. Yurt dışındaki Türklerin yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, geri kalanı da Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da yerleşik bulunuyor.

Yurt dışında bulunan birçok Türk vatandaşı, her yıl başta Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılbaşı ve yaz tatillerinde Türkiye'nin yolunu tutuyor. Yurt dışında yaşayan Türkler, ülkede kaldıkları süre zarfında gerek tatil gerekse yaptıkları alışverişlerle ekonomiye büyük bir hareketlilik sağlıyor.

- Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'de tatil için 5,5 yılda yaklaşık 33,2 milyar dolar harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012'den bu yılın temmuz ayına kadar geçen 5,5 yılda Türkiye'yi 203 milyon 796 bin 229 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 30 milyon 471 bin 114'ünü yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Son 5,5 yılda ülkeyi ziyaret eden yurt dışındaki Türklerin 6 milyon 200 bin 874'ü "geliş nedeni" olarak "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetleri", 16 milyon 575 bin 544'ü "akraba ve arkadaş ziyareti", 104 bin 773'ü "1 yıldan az eğitim ve stajı", 513 bin 123'ü "sağlık ve tıbbi nedenleri", 20 bin 331'i "dini", 226 bin 929'u "alışverişi", 1 milyon 394 bin 541'i "konferans, toplantı", 54 bin 843'ü de "diğer nedenleri" gerekçe gösterdi.

5 milyon 380 bin 157 yurt dışındaki Türk de çeşitli amaçlarla Türkiye'ye geldi. Böylece yurt dışında yaşayan Türkler, son 5,5 yılda yaklaşık 30,5 milyon kez Türkiye'yi ziyaret etti.

Türkiye, söz konusu dönemde 157 milyar 976 milyon dolarlık turizm geliri elde etti. Bu gelirlerin 123 milyar 721 milyon doları yabancılardan, 33 milyar 159 milyon doları da yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından geldi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, ülkede kaldıkları ortalama gece sayısı 18,4 gün olurken, yaptıkları kişi başı ortalama harcama tutarı da bin 72 dolar civarında gerçekleşti.

- "Aldığımız otel rezervasyonlarından yüzde 10'u yurt dışında yaşayan gurbetçilerden"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yurt dışında yaşayan vatandaşların, her yıl yaz döneminde Türkiye'yi ziyaret ettiğini, hem yakınlarını ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini hem de tatillerini burada yaptığını söyledi.

Ayık, "Bu trend daha da arttı. Önceki yıllarda daha çok memleket ziyareti yapan gurbetçilerin son yıllarda tatil alışkanlıkları gelişti. Gurbetçiler eskiye oranla Türkiye'de daha fazla tatil yapıyor, tesislerde daha fazla kalıyor." diye konuştu.

Kendi tesislerinden örnek veren Ayık, gelecek döneme yönelik aldıkları otel rezervasyonlarından yüzde 10'unun yurt dışında yaşayan gurbetçilerden oluştuğunu bildirdi.

- Yurt dışında yaşayan Türklerin, ortalama harcama tutarı 3 bin 565 lira

Yurt dışında yaşayan Türkler, memleketlerinde alışveriş yapmayı da ihmal etmiyor.

KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türkler, bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'de yaptıkları alışverişin 15 milyon 220 bin 183 liralık kısmı için KDV iadesi talebinde bulundu.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, ülkedeki ortalama harcama tutarı da 3 bin 565 lira oldu.

- "İlk yarıda yabancılar kredi kartıyla 6,2 milyar liralık alışveriş yaptı"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yurt dışında yaşayan yurttaşların perakende sektörüne katkısını özellikle temmuz ve ağustos aylarında gördüklerini ifade etti.

Öncel, gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerde bulamayacakları yöresel tatları da yanında götürdüğünü belirterek, "Onların ülkemize özgü ürünlere gösterdikleri ilgi, özellikle gıda perakendesindeki markalarımızın satışlarına olumlu yansıyor." dedi.

Bir başka örneğin taraftar mağazalarından verilebileceğini ifade eden Öncel, liglerin tatilde olmasına karşın temmuz ve ağustos aylarında gurbetçilerin ilgisi nedeniyle özellikle büyük kulüplerin ürünlerini satan mağazaların ciddi cirolara ulaştığını bildirdi.

Gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'yi ziyaret eden yabancı misafirlerin de perakende ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Özellikle yaz sezonunda turizm bölgelerindeki mağazalar, markalar için lokomotif misyonu üstleniyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yabancıların kredi kartıyla yaptıkları harcama tutarı 2014'te 12,2 milyar lira, 2015'te 13,4 milyar lira, 2016'da ise 10,6 milyar lira olarak gerçekleşti. 2017'nin ilk yarısında ise yabancıların kredi kartıyla 6,2 milyar liralık alışveriş yaptığını görüyoruz."

Anadolu Haber Ajansı