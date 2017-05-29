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EKONOMİSTLERDEN KARBON VERGİSİNİ ARTTIRMA ÇAĞRISI

29 Mayıs 2017 Pazartesi 17:37
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Ekonomistler, karbon salımının kontrol altına alınabilmesi için karbon fiyatının 2020 itibarıyla ton başına 40 ila 80 dolar, 2030'a gelindiğinde ise 50 ila 100 dolara çıkarılması gerektiğini savunuyor

EKONOMİSTLERDEN KARBON VERGİSİNİ ARTTIRMA ÇAĞRISI
BERLİN (AA) - Ekonomistler, küresel iklim değişikliği etkilerinin kontrol altına alınabilmesi için gelişmiş ülkelerde karbon vergisinin 2030 itibarıyla ton başına 100 dolara kadar çıkarılması gerektiğini ileri sürdü.

Aralarında Nobelli ekonomist Joseph Stiglitz ve eski Dünya Bankası Baş Ekonomisti Nicholas Stern'ün olduğu bir grup ekonomist, Karbon Fiyatlandırması Liderlik Koalisyonu için hazırlandıkları raporda, karbon fiyatının 2020 itibarıyla ton başına 40 ila 80 dolar, 2030'a gelindiğinde ise 50 ila 100 dolar olması gerektiğini belirtti.

Raporda artışın hükümetleri ve işletmeleri, fosil yakıt fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde dahi karbon salımını azlatmaya teşvik edecek bir ekonomik faktör olacağı bildirildi.

Uzmanlar daha kırılgan bir ekonomiye sahip olan yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin düşük vergi oranları belirleyebileceğini belirtirken, her şartta karbon salımının fiyatlandırılması gerektiğinin altını çizdi. 

Halen dünyada sadece belirli ülkelerde karbon vergisi uygulanıyor. Bunlar arasında Avrupa Birliği genelinde uygulanan karbon vergisi miktarı ton başına yaklaşık 6 dolar. En fazla karbon salımına yol açan ülkeler arasında olan ABD'de ise Devlet Başkanı Donald Trump yönetimi karbon fiyatlandırılmasına yönelik önerilere istihdam kaybına yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. 


Anadolu Haber Ajansı
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