EKONOMİSTLER SANAYİ ÜRETİM VERİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

İSTANBUL (AA) - Ekonomistler, mayıs ayında sanayi üretimi endeksinin piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşse de öncü göstergelerin büyüme eğiliminin yılın ikinci çeyreğinde hızlanma gösterdiğine işaret ettiğini söyledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 137,3 oldu.

AA Finans Analisti ekonomist Haluk Bürümcekçi, sanayi üretim artış hızının 2016'nın ilk çeyreğinde yüzde 5,6 ve ikinci çeyrekte yüzde 3 arttığını, üçüncü çeyrekte ise yüzde 3,2 daraldığını, son çeyrekte ise iş günü fazlalığının da katkısıyla yüzde 2 seviyesine toparlandığını anımsattı.

Bürümcekçi, bu yılın ikinci çeyreğin ilk iki ayında sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla daha güçlü görünüm izlendiğini ifade etti.

Buna karşılık haziranda bayram tatili nedeni ile iş günü kaybı fazla olduğundan sanayi üretiminin yıllık değişiminin büyük olasılıkla negatif olacağını dile getiren Bürümcekçi, söz konusu çeyreğin artışını yüzde 2 civarına indireceğini tahmin etti.

Ekonomist Bürümcekçi, öncü göstergeler de büyüme eğiliminin yılın ikinci çeyreğinde hızlanma gösterdiğine işaret ettiğini söyledi.

2017 yılı büyüme tahmini olan yüzde 4,5 üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"İmalata ilişkin öncü göstergeler ve üretimin kendisinde gözlenen hızlanmanın yanı sıra ekonomide iç talebi uyaracak önemli gelişmeler de ikinci çeyrekte izlenmişti. Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi kullanımlarının son iki aylık dönemde 180 milyar TL gibi ciddi bir boyuta ulaştığı, geçici vergi indirimlerinin dayanıklı tüketim malı satışlarında hareketlenme getirdiği ve tüketici güvenini yükselttiği izlenmişti. Geçmiş çalışmalar bankacılık sistemi net kredi kullandırımı ile yurt içi talep arasında yakın ilişki olduğunu da göstermişti. Her ne kadar, para politikasında göreli sıkılaşma ile kredi-mevduat faizlerinde yükseliş gözlense de, finansal koşulların KGF etkisi ile gevşekliğini korumasının büyüme tahminleri üzerindeki riskleri yukarı yöne döndürdüğü söylenebilir. Nitekim, ekonomi yetkililerinden büyümenin Orta Vadeli Program (OVP) hedefini (yüzde 4,4) aşabileceği yönünde tahminlerin paylaşıldığını görmekteyiz."

- "Sanayi üretiminde çift haneli artış görülebilir"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı ise sanayi üretiminin mayıs ayında, hem düzeltilmemiş hem de düzeltilmiş verilerde beklenenden zayıf kaldığını belirtti.

Ramazan Bayramına bağlı iş günü kaybı etkisi düşünüldüğünde haziranda arındırılmamış verilerde yıllık bazda "eksi" rakamın mümkün olduğunu ifade eden Tokalı, "Öte yandan temmuz ayında baz etkisini de değerlendirdiğimizde iki haneli artış rakamının görülebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Tokalı, bu doğrultuda, ikinci çeyrekte üretim artışının ilk çeyreğin üzerinde olmakla birlikte ciddi bir güçlenmeye işaret etmeyebileceğini, ancak büyüme verilerine yansımasında, önceki çeyreklerde olduğu gibi daha güçlü sonuçlarla karşılaşmanın olası olduğunu dile getirdi.





- "Büyümenin momentumu kuvvetli kalacak"

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da özellikle ekim ayından beri sürekli olarak yüzde 1-3 bandında artış gösteren yıllık sanayi üretiminin nisan ayında yüzde 6,7 ile Ağustos 2015'ten sonraki en büyük artış oranını yakaladığını hatırlattı.

İlk çeyrekte ortalama yüzde 2,1 artan sanayi üretiminin ikinci çeyrekteki artış oranlarıyla şimdiden daha kuvvetli bir momentum yakaladığına işaret eden Erkan, "Nisan ve mayıs ayının yıllık artış ortalamaları yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte de sanayi üretimi büyüme açısından destekleyici olacaktır ve büyümenin momentumu kuvvetli kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı