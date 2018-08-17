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‘Ekonominin can damarı reel sektöre kalkan’

İTO Başkanı Avdagiç: Kredilerin geri çağrılmaması ve nakit akışının korunması ile reel sektörün en önemli beklentileri karşılanmış oldu.

‘Ekonominin can damarı reel sektöre kalkan’

İTO Başkanı Avdagiç: Kredilerin geri çağrılmaması ve nakit akışının korunması ile reel sektörün en önemli beklentileri karşılanmış oldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 13:07
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‘Ekonominin can damarı reel sektöre kalkan’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kredi kanallarını açık tutmak üzere aldığı tedbirlerle ilgili olarak, “Kredilerin geri çağrılmaması ve nakit akışının korunması ile reel sektörün en önemli beklentileri karşılanmış oldu. Bakanlık, bu kritik dönemde ekonominin can damarı olan reel sektörü kalkanla korumaya aldı” dedi.

Düzenleme ile reel sektörün üç kritik talebinin karşılık bulduğunu belirten Avdagiç, “Birincisi piyasadaki likiditenin daralması engellendi. Reel sektörün yeni kredilere erişim imkanı korundu. İkincisi, ilave teminat baskısı ortadan kalktı. Üçüncü olarak da kredi geri çağırma gibi hadiselerin önüne geçildi. Dolayısıyla bakanlık aldığı kararla, finans sektörüne, reel sektörün yanında olduğunu gösterdi. Ekonomi yönetimimiz son derece proaktif önlemlerle piyasalara güç verdi. Sıkıntılar henüz ortaya çıkmadan alınan bu önlemler son derece yerindedir ve iş dünyasının acil sorunlarına somut bir çözüm getirmektedir” dedi.

Şekib Avdagiç şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı aldığı son kararla reel sektörün arkasında olduğunu gösterdi. Diyelim ki 3 milyon dolar kredi kullandınız. Karşılığında da 12 milyon TL teminat verdiniz. Doların 4 TL’den 6 TL’ye çıkmasıyla normalde 18 milyon TL teminata ihtiyacınız oluyor. Düzenleme ile banka artık aradaki fark kadar, 6 milyon liralık ilave bir teminat istemeyecek.

Firmalarımız için bu hayati bir düzenlemedir. Çünkü kurdaki dalgalanma sebebiyle toplam risk her gün değişiyor.

Diğer bir düzenleme de kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetlerin artık Risk Merkezi’ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecek olması. Böylece firmalarımızın ödeyemedikleri çek ve senetleri, ‘mücbir sebepten ödenmedi’ diye kabul edilirse, bankalar tarafından kara listeye alınmayacak. Finansal olarak üzerine gelinmesi engellenmiş olacak.”

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