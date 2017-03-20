"EKONOMİMİZDE BİR SIKINTI YOK"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Moody's'in Türkiye'nin not görünümünü değiştirmesine ilişkin, "Tamamen siyasi bir karar. Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gittiği bir dönemde, Türkiye ekonomisini kötü göstermeye çalışan bir yaklaşım söz konusu. Biz bunların artık içlerini okuyoruz. Kafalarında ne var biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesinden ve kalkınmasından ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde görev yapan muhtarlarla Öğretmenevi'nde bir araya geldiği toplantıda, Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla vatan savunması için şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Şehir hastaneleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Marmaray gibi büyük projelerle Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Elvan, ülkenin büyümeye devam edeceğini belirtti.

Elvan, Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan ülkelerin olduğunu vurgulayarak, "Yıllardır terörü destekleyen, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan ülkeler, Türkiye'yi demokrasi sınavına çekmeye kalkan ülkeler, son günlerde adeta ırkçılığın, baskının, ayrımcılığın ve şiddetin kol gezdiği ülkeler haline geldi. Söz konusu Türkiye olunca, demokratlıklarını maalesef unutuyorlar. Söz konusu milletimizin iradesi olunca insan haklarını unutuyorlar, söz konusu Türkiye olunca kendi değerlerini kılları kıpırdamadan çöpe atıyorlar. Onların yaptığı elbette kabul edilemez. Devletimiz gereken cevabı veriyor, tedbirleri alıyor." diye konuştu.

Ülke aleyhinde yapılan propagandalara, bazı yerli işbirlikçilerin de destek vermesini anlamakta güçlük çektiklerini aktaran Elvan, "Onlar istemese de Türkiye'de hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olacaktır. Onlar istemese de demokrasi, bütün kurumlarıyla yerleşecektir, Türkiye siyasi istikrarı bir daha bozulmayacak yapıya kavuşacaktır. Onlar istemese de Türkiye büyüyecek, güçlenecektir. 2023, 2035 hedefleri teker teker gerçekleştirecektir. Çünkü milletimiz, milli irade, Mersin, Türkiye böyle istiyor." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak istiyoruz"

Elvan, yapılan tüm çalışmaların Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için yapıldığını belirterek, yenilenen sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara, altyapı yatırımları, sosyal sorumluluk projeleri ve yapısal düzenlemelerle karşılık verildiğini anlattı.

Siyasi ve ekonomik iktidarsızlığın olduğu ülkelerin gelişemeyeceğine dikkati çeken Elvan, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi yapısal olarak, istikrarsızlık çıkmayan, yetki karmaşası olmayacak, yönetim zaafı olmayacak, milli iradenin tam tecelli ettiği bir yapıya kavuşturmak artık zaruri hale gelmiştir. Bu hiçbir şekilde bir rejim değişikliği değildir. Aksine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini güçlendirmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir kazanımıdır. Demokrasinin, halkımızın kazanımıdır. Bu bir siyasi mesele değil, memleket meselesidir. Türkiye, 2023 ve 2035 hedeflerine daha çabuk ulaşacak, koalisyon dönemleri tamamıyla ortadan kalkacak, yürütmede çift başlılık giderilecek, böylece siyasi ve ekonomik istikrarsızlık tarihe gömülecektir. Seçimle gelen cumhurbaşkanı, yine seçimle gidecek, 2 dönemden fazla görev yapamayacaktır. Milletimiz kimi isterse onu cumhurbaşkanı seçecektir. Cumhurbaşkanı yetkili olduğu kadar, sorumlu da olacaktır."

Elvan, Türkiye'nin sadece bugününü değil, yarınını da düşünmek zorunda olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak istiyoruz. Artık, çift başlılığı tamamen ortadan kaldırıp, güçlü bir hükümet ve güçlü bir icraatın mutlaka kalıcı hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. İstikrarın kalıcı olması son derece önemli. Kalıcı bir istikrar yoksa, Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden bahsedemeyiz. Bu nedenle 30, 40 yıl sonrasını garanti altına alan, sağlam demokratik temeller üzerine oturtulmuş, tamamıyla şeffaf, hesap verebilir bir hükümet anlayışı, hükümet yönetim sistemi ve buna bağlı olarak da güçlü yürütme, yasama ve yargının, kuvvetler ayrılığı ilkesi esas alınarak tesis edilmesi söz konusu. Dolayısıyla burada, değişik kesimlerce söylenen, özellikle tek adamlık gibi hiçbir akla mantığa ve yapılmış olan düzenlemelere sığmayan bir yaklaşım söz konusu. Tam aksine tek adamlıktan çok tamamıyla demokratik, halkın doğrudan seçtiği bir hükümet söz konusudur. Hükümet de sorumluluk sahibi olmak zorundadır çünkü TBMM'den hukuki denetim, halkımız tarafından da siyasi denetim yapılacaktır. Dolayısıyla demokrasinin temel ilkeleri, 18 maddelik anayasa değişikliğimizde tamamıyla yer almaktadır."

- "Ekonomimizde bir sıkıntı yok"

Kalkınma Bakanı Elvan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etmesi ve görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmesine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ülkede siyasi istikrar olduğu taktirde, anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye'nin önü daha da açılacaktır. Her açıdan Türkiye hızla gelişecek, büyüyecek ve kalkınacaktır. O nedenle Avrupa'dakiler bas bas bağırıyorlar. Türkiye aleyhine kampanyalar yürütüyorlar. Ekonomimizde bir sıkıntı yok. 3. çeyrekte, 2016 yılında bir daralma oldu. 2016 yılının son çeyreğinde iyi bir büyüme rakamı bekliyoruz ve 2017'nin ocak ve şubat ayından itibaren de ekonomide bir canlanma başladı. Yani büyümede bir artış, canlanma başladı. Moody's açıklama yapıyor, 'Durağan görünümü negatife çevirdim' diyor. Tamamen siyasi bir karar. Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gittiği bir dönemde, Türkiye ekonomisini kötü göstermeye çalışan bir yaklaşım söz konusu. Biz bunların artık içlerini okuyoruz. Kafalarında ne var biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesinden ve kalkınmasından ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz."

Elvan, kentteki programı kapsamında beraberinde Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile merkez Akdeniz ilçesindeki Özgürlük Mahallesi'ne giderek, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

Özgürlük Mahallesi Muhtarı Ömer Ergüven'in evine de giden Elvan, sorunları dinledi.

Elvan, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki iş yerlerini de ziyaret etti.

Anadolu Haber Ajansı