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“EKONOMİK SAVAŞI KAZANAN TÜRKİYE OLACAK”

Amerikan dolarının Türk lirası karşısında son dönemde aşırı değer kazanmasının, dünya genelinde yaşanan ekonomik savaşların yansıması olduğuna işaret eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Gezi olaylarında kazanan Türkiye oldu, 15 Temmuz’da kazanan Türkiye oldu, bugünde kazanan Türkiye olacak” diye konuştu.

“EKONOMİK SAVAŞI KAZANAN TÜRKİYE OLACAK”

Amerikan dolarının Türk lirası karşısında son dönemde aşırı değer kazanmasının, dünya genelinde yaşanan ekonomik savaşların yansıması olduğuna işaret eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Gezi olaylarında kazanan Türkiye oldu, 15 Temmuz’da kazanan Türkiye oldu, bugünde kazanan Türkiye olacak” diye konuştu.

14 Ağustos 2018 Salı 12:55
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“EKONOMİK SAVAŞI KAZANAN TÜRKİYE OLACAK”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli yönetimi ile bu krizi de soğukkanlı bir şekilde yönettiğini ve fırtınalı denizden gemiyi sağ salim limana ulaştıracağına inandıklarını ve desteklediklerini anlatan Uçak, şöyle konuştu; “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi modeline ihracat dünyası olarak tam destek veriyoruz. 2018-2019 ekonomik dengeleme dönemi olacak. Hükümetimiz enflasyonla güçlü mücadele edecek, özellikle mali disiplin, cari açığın düşürülmesi ve güven ortamının iyileştirilmesi için Hükümetimizin atacağı adımları destekliyoruz. Türkiye, 2023 yılı hedeflerine ulaşacak.”

Türk Lirası ile ihracat yapmak istiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye ile ABD ilişkilerinin iki müttefik ülkenin ilişkileri şeklinde seyretmeyeceğinin çok net bir şekilde belli olduğunu dile getiren Uçak, “Trump yönetimi müttefiki Türkiye’de seçimle işbaşına gelmiş hükümetle ilişkileri geliştirme yerine, terör örgütleri ile işbirliğini tercih ettiğini defalarca ortaya koydu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi bizim yeni müttefiklerle yürüme zamanımız geldi. Yeni müttefiklerimizle Türk Lirası ile ticaret yapmak istiyoruz. Türk ihracatçısı olarak Türk lirası ile ihracat yapmaya hazırız” diyerek sözlerini noktaladı.

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