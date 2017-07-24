"EKONOMİK OLARAK TÜRKİYE DAHA DA GÜÇLENECEK"

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye, artık ayakları üzerinde duran, sağlam ekonomisiyle bölgesinde bir çekim merkezi. Türkiye kim ne derse desin yatırımcıların canla başla gelip yatırım yapmak istedikleri bir memleket." dedi.

Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığında partililerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, hükümet olarak terörle mücadele noktasında içeride ve dışarıda büyük bir kararlılıkla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği, huzuru ve bütünlüğü için sonuna kadar kararlı bir şekilde terör örgütlerinin ve bunların arkasında yer alan bütün güçlerin karşısında olduklarını vurgulayan Ağbal, sonuna kadar da mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Ağbal, güvenlik güçlerinin bu mücadelede canlarını ortaya koyduğuna işaret ederek asker, polis ve korucuların bütün coğrafyada hatta dışarıda ülkenin birliği ve beraberliği için çalıştığını aktardı.

Ziyarete katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya terörle mücadele noktasındaki özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Ağbal, şöyle konuştu:

"Çünkü şu anda sahada yürüyen çalışmalarda Sayın Bakanımızın kararlı duruşu, meseleyi her boyutuyla güvenlik güçlerimizle istişare halinde yürütmesi ve güvenlik politikalarını çok boyutlu bir şekilde yürütüyor olmasından dolayı olağanüstü başarıları arka arkaya yaşıyoruz. Artık terör güçleri korkacak, sığınacak delik arasın. Sayın Bakanımızın liderliğinde güvenlik güçlerimiz inşallah onları nerede olurlarsa olsunlar inlerinde buluyor ve etkisiz hale getiriyor."

Ağbal, terör konusundaki kararlı mücadelenin herkese güven ve huzur verdiğini ifade ederek "Hepimiz başımızı yastığımıza koyduğumuz zaman, özellikle şu son dönemde terörle mücadelede sağladığınız başarıları gördüğümüz zaman daha rahat ediyoruz. Rabb'im Bakanımıza ve bütün güvenlik güçlerimize yardımcı olsun, onları her türlü kazadan, beladan saklasın." dedi.

- "Ekonomik olarak Türkiye daha da güçlenecek"

Hükümetin gece gündüz sadece güvenlik değil her alanda ülkenin büyümesi, güçlenmesi, birliği ve beraberliği için canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Ağbal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekonomik olarak Türkiye daha da güçlenecek. Türkiye, artık ayakları üzerinde duran, sağlam ekonomisiyle bölgesinde bir çekim merkezi. Türkiye, kim ne derse desin yatırımcıların canla başla gelip yatırım yapmak istedikleri bir memleket. Görevim icabı yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılarla bir araya geliyorum. Avrupa ülkelerinden, Amerika’dan, Kanada’dan çok farklı bölgelerden Türkiye’ye yatırım yapan veya yapmak isteyen yabancı yatırımcılarla toplantılarda bir araya geliyoruz. Toplantılarda gördüğüm şu, Türkiye’nin geleceğine ilişkin hem ekonomik hem sosyal hem de güç olarak yabancı yatırımcıların büyük bir teveccühü var. Toplantılarda, Türkiye’nin bu bölgede ekonomik bir çekim merkezi olması ve bu bölge içerisinde istikrar ülkesi olması noktasında da ayrıca yatırımcılar tarafından büyük bir teveccüh ifade ediliyor."

Ağbal, Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de hali hazırda yatırım yapan yatırımcılarla çok yakın diyaloglar içerisinde olduklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Onların Türkiye’deki işlerinin doğru yürümesi, yatırımlarının kazanca dönüşmesi, daha fazla yatırım yapmaları için hükümet olarak canla başla yatırımcıların yanındayız. Bu noktada güzel çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel diyaloglar kuruyoruz. Zaman zaman hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, bakanlar olarak bizler yatırımcılarla bir araya geliyoruz. İstişare toplantıları yapıyoruz. Onların da zaman zaman karşılaştıkları sorunlar var. Her zaman yatırımcının yanında, onların sorunlarını çözen bin hükümet anlayışımız var.

Biz ülke olarak, devlet olarak Türkiye’ye daha fazla uluslararası doğrudan yatırım yapılmasını çok önemsiyoruz. Türkiye büyüyecekse, Türkiye güçlenecekse, Türkiye’de katma değer ve teknolojiye dayalı bir üretim yapısı oluşacaksa, Türkiye bu bölgede bir istikrar merkezi olacaksa uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye’ye daha fazla gelmesine çok önem veriyoruz."

- "Türkiye’nin bu bölgede ne kadar önemli olduğunu görüyorlar"

Ağbal, yabancı yatırımcılarla yapılan görüşmelerden çıkarttığı sonuçları şöyle anlattı:

"Şunu söyleyebilirim ki inanır mısınız yabancı yatırımcıların bu ülkeye güveni bazen bizden daha fazla. Onlar Türkiye’nin geleceğini görüyorlar. Türkiye’nin bu bölgede ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Özellikle hükümetimiz döneminde, 2002 yılından bu yana ardı ardına hükümet olarak çıkarttığımız yasalarla, yaptığımız düzenlemelerle, sahada ve uygulamada yaptığımız icraatlarla yabancı yatırımcılar başta olmak üzere bütün yatırımcıların önünü açtık, önlerindeki engelleri kaldırdık, yatırım ortamının iyileşmesi için arka arkaya önemli düzenlemeler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yurt dışından aldığı yabancı yatırım önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar fazla. Her geçen gün de yabancı yatırımcılar bakıyorum daha fazla Türkiye’ye gelmek istiyor."

Ağbal, yerli ve yabancı yatırımcıların işlerinde ve yatırımlarında her daim yanlarında olacaklarını vurgulayarak "Onların bu ülkede işlerinin daha da büyümesine hükümet olarak destek vereceğiz. Karşılaştıkları sorunları da en baştan çözen olacağız. AK Parti hükümetleri dönemindeki kadar hiçbir dönem bu ülkeye uluslararası doğrudan sermeye yatırımı gelmemiştir. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor ki hükümet olarak izlediğimiz doğru politikalarla Türkiye'yi bu bölgede bir çekim merkezi haline getirmeyi de başardık." dedi.

Yapılanların yetmediğini daha da fazlasını yapacaklarını dile getiren Ağbal, şu görüşleri dile getirdi:

"Daha fazla yatırıma ihtiyacımız var. Daha fazla yabancı yatırımcının buraya gelmesine ihtiyaç var. Kapıları sonuna kadar açtık. Onların bu ülkedeki yatırımlarının teminatı bizatihi hükümetimizdir. Onların buradaki yatırımlarının büyümesi noktasında hükümet olarak her daim onların yanında yer alacağız. İnşallah 2023'e giden süreçte Türkiye çok daha fazla uluslararası doğrudan yatırım da çekecek."

Ağbal, Maliye Bakanlığı özelinde her zaman için uluslararası doğrudan yatırımların önünü açacak vergi kanunlarında önemli düzenlemeler yaptıklarını anlatarak "Vergi kanunlarındaki belirsizlikleri ortadan kaldırıyoruz. Vergi denetiminde uluslararası denetim standartları neyse, OECD’nin vergileme kuralları neyse birebir bunları Türkiye’ye getiriyoruz." dedi.

Bakan olarak yabancı yatırımcıların içinde olduğu birçok toplantı yaptığını anımsatan Ağbal, "Bire bir konuşuyoruz, memnuniyetlerini görüyoruz, taleplerini alıyoruz. Bunların her birisiyle de bir bir uğraşıyoruz ve çözümler üretiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de buna devam edeceğiz." diye konuştu.

Ağbal, Bayburt'ta yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi aktararak Türkiye'yi büyüttükleri gibi Bayburt'u da büyüteceklerini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı