Ekonomik güven endeksi kasımda yükseldi

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi kasımda geçen aya göre yüzde 7,4 artarak 80,56 değerinden 86,55 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi kasımda geçen aya göre 3,7 artışla 107,6, hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 2,4 artarak 96,78 değerine yükseldi.

Kasımda perakende ticaret sektörü güven endeksi ekim ayına göre 0,2 azalarak 96,03'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 6,9 gerileyerek 75,75'e indi.

Tüketici güven endeksi de aynı dönemde yüzde 6,9 azalarak 68,93 değerine düştü.

Anadolu Haber Ajansı