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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

27 Şubat 2017 Pazartesi 13:05
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Şubatta ekonomik güven endeksi geçen aya göre yüzde 6,8 artarak, 91,5'e yükseldi

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTTI
ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 6,8 artarak 91,5'e yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. 

Buna göre, ekonomik güven endeksi şubatta geçen aya göre yüzde 6,8 artarak, 85,7 değerinden 91,5 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 

Şubat ayında hizmet sektörü güven endeksi 92,9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 76,4 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,9 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi ise aynı dönemde 65,7 değerine geriledi.


Anadolu Haber Ajansı
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