EKONOMİDE YENİ DÖNEM

YENİ EKONOMİ PROGRAMI DOLMABAHÇE’DE AÇIKLADI:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıkladı. Bakan Albayrak, “2019 büyüme hedefi yüzde 5.5'tan yüzde 2.3'e çekildi. 2021 yılında enflasyonun yüzde 6’ya indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘ekonomide yeni dönemin’ düğmesine bastı. YEP ile birlikte ekonomiye denge, değişim ve disiplin geliyor.

Bakan Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) en büyük hedefi enflasyonla mücadele. Şu anda yüzde 20’lerin üzerinde seyreden enflasyon, 2021 yılında yüzde 6’ya indirilecek.

YEP’İN 5 HEDEFİ

Yeni Ekonomi Programı’nın enflasyondan sonra diğer hedeflerini kamu maliyesi, istihdam, cari açık, bankacılık-reel sektör oluşturuyor.



CARİ AÇIK DÜŞÜRÜLECEK

Yeni Ekonomi Programı ile cari açığın kademeli olarak düşürülmesi hedefleniyor. Cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de ise yüzde 2,6’ya indirilmesi öngörülüyor.



KAMUDA KEMER SIKILIYOR

Yeni Ekonomi Programı’nın uygulamaya konulmasıyla birlikte kamu maliyesi ve disiplin güçlü bir şekilde sürdürülecek. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak. 16 milyar TL gelir artırımı elde edilecek. Toplam 76 milyarlık kaynak hayata geçirilecek.

EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi olan işsizliğe Yeni Ekonomi Programı ile çözüm bulunacak. Şu anda yüzde 11,3 olan işsizliğin 2020 sonrasında yüzde 10,8 seviyelerine indirilmesi ve 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm küresel ve bölgesel ekonomik zorluklara karşın Türkiye'nin tüm hedeflerine güçlü bir şekilde yürümesini sağlayacak bir ekonomik program hazırladıklarını belirtiyor. Ekonominin patronu Bakan Albayrak, bu yorumu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ‘Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklarken yaptı. Ekonomide Orta Vadeli Program’ın (OVP) yerini Yeni Ekonomi Programı (YEP) aldı. Ekonomide hedef artık YEP ile şekillenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu amaçla programın adını ‘Yeni Ekonomi Programı’ olarak belirlediklerini ifade ediyor.

Bakan Albayrak, görkemli Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Albayrak, "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan ve 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklarken; “Ekonomimizin güçlü ve zayıf yanlarını gayet iyi biliyoruz” vurgusu yaptı. Albayrak programın içeriğini şöyle özetliyor: “Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız sürece küresel ekonomik ve siyasal gelişmelere karşı direncimiz en üst düzeyde olacak. Açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı, üç ana temel üzerine oturtuldu. Dengelenme, disiplin ve değişim olarak kurguladığımız bu süreç ekonomideki yol haritamızı ortaya koyuyor.”

PROGRAMIN TEMEL HEDEFLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nın temel göstergelerinden biri olan disipline vurgu yaparken hedeflerinin dengelenme sürecinin kamu maliyesindeki disiplin ile dengelenmesi olduğuna dikkat çekiyor. Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nın ‘değişim’ ayağında temel hedefin yapılacak her politika değişiminde ihracatın artmasını sağlayacak katma değerli alanlara yoğunlaşmak olduğunun altını çiziyor.

Albayrak, hayata geçirilecek politikalarla büyümeyi, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtacaklarını belirtiyor ve Yeni Ekonomi Programı’nın 5 temel hedefini enflasyon, kamu maliyesi, istihdam, cari açık, bankacılık-reel sektör olarak açıklıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamasında, dikkat çeken cümleler yer alıyor. Albayrak; “Merkez Bankası elindeki tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Mali politikalar noktasında hükümetimizin toplum genelinde de bir desteğe ihtiyaç var. Yeniden yapılandırılmış finansal istikrar ve kalkınma komitesi hayata geçirilecek.”

ENFLASYON VE BÜYÜMEDE YENİ HEDEFLER

Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9, 2020 içinse yüzde 9.8 olarak belirlendi. Enflasyonun 2021'de yüzde 6'ya inmesi hedefleniyor. Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı, 2020'de yüzde 1'e yükseltilecek. Bütçe açığı da sırasıyla 1.8, 1.9, 1.7 olarak gerçekleşecek. Yeni Ekonomi Programı’nın bir başka hedefi; cari açıktaki düşüşün devam ettirilmesi olacak. Cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 olması öngörülüyor.

KAMUDA KEMER SIKILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin 2002 yılından beri başarı gösterdiği en önemli alanın kamu maliyesi ve disiplin olduğunun altını çiziyor. Albayrak, sadece 2019 yılında 76 milyar kamu kaynağının hayata geçirileceğini belirtiyor. Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nın daha öncekilerden farklı bir yönü olduğuna dikkat çekerek şunları söylüyor: “Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi oluşturulacak. Bu ekip sürekli sahada olacak. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak. 16 milyar TL gelir artırımı elde edilecek. Toplam 76 milyarlık kaynak hayata geçirilecek.”

Türk ekonomisinin en büyük sorunlarından birisini şüphesiz işsizlik oluşturuyor. Bu sebeple Yeni Ekonomi Programı’nda “istihdam” önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Programın hedefi işsizliğin kademeli olarak azalmasını sağlamak. İşsizlik, 2020 sonrasında azalış göstermeye başlayacak ve yüzde 10,8 seviyelerine ulaşacak. 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulacak. İşsizliğin 2018 yüzde 11,3, 2019 yüzde 12,1, 2020 sonunda yüzde 11,9 olması bekleniyor.

Yeni Ekonomi Programı’nın bir diğer önemli başlığı, “bankacılık ve reel sektör” oluşturuyor. Bakan Albayrak, Türk bankacılık sektörünün güncel mali süreçleri ve buna yönelik göstergelerinin Temmuz 2018 itibari ile yüzde 16.1 olarak gerçekleştiğini belirtiyor ve “Bu oran, sektörümüzün çok güçlü olduğunu gösteriyor” diyor.

BANKACILIK VE REEL SEKTÖRDEKİ SORUNLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reel sektöre vurgu yaparken şu ifadeleri kullanıyor: “Son dönemdeki ekonomik zorluklar nedeniyle reel sektör firmalarının bir çoğunun problemler yaşadığını biliyoruz. Bankacılık sektörünün güçlü yapısını sürdürmesini ve reel sektörümüzü finanse etmeye devam etmesini temin etmek Yeni Ekonomi Programı’nın önceliklerinden biridir.”

Bakan Berat Albayrak, yeni programla birlikte bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatacaklarını da belirtiyor. Bu çalışma sonucuna göre gerekli görülürse mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika uygulanacak. Türkiye Kalkınma Bankası’nın görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılacak. Emlak Bankası gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde yapılandırılacak.

VERGİ İSTİSNA VE MUAFİYETLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nın uygulamaya konulmasıyla birlikte vergi sistemini daha adil hale getirebilmek için önemli adımlar atılacağını vurguluyor. Bakan Albayrak’ın açıklamasına göre; istisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Taşınmaz değerleme sistemi kurularak, gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreç hayata geçirilecek. Bakan Albayrak, vergi, prim ve alacaklara ilişkin yeniden yapılandırmanın ise hayata geçmeyeceğinin altını çiziyor.

