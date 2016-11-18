"EKONOMİDE DENGELER YERİNDE"

TBMM - Melda Çetiner - AA

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkiye'de ekonomisinin içinde bulunan şartlar ve yaşanan hadiselerle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, içeride ve dışarıda önemli gelişmelerin ekonomiyi ciddi anlamda olumsuz etkileme potansiyeli taşımasına rağmen tüm makro göstergelerin sağlam olduğunu ve büyüme performansının sürdürüldüğünü söyledi.

Büyümenin sürdüğünü, enflasyonun kontrol altında olduğunu ve hatta düştüğünü vurgulayan Canikli, "İstihdamda bir miktar hafif yukarı gelmesi emek piyasasında olumsuzluk değil tam tersine... Biz sadece ekonominin büyümesiyle, nüfusun artmasıyla oraya çıkan iş talebini karşılamıyoruz. Aynı zamanda tarımdan kopup gelenlere de iş buluyoruz. 14 yılda, bütün bu sıkıntıların yaşandığı dönemde 9 milyondan fazla istihdam kapasitesi oluşturmuş bir ekonomimiz var. Başka bir kritere bakmaya gerek yok. Bu, 2016 yılında devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

'Faiz hadlerinde aşağı yönlü gidiş devam ediyor'

Canikli, aynı durumun faiz oranları için de geçerli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dalgalanmalar olsa bile faiz hadlerinde aşağı yönlü gidiş devam ediyor. Merkez Bankası, 15 Temmuz'dan sonra faiz indirimi yaptı. Bu süreçte tüm bunlar yaşanırken güçlü büyüme performansı devam ediyor. Makro dengelerin hiçbirinde sıkıntı yok. Ekonomi istihdam üretmeye devam ediyor. Cari açık azalıyor. Bu da son derece önemli. İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseliyor; yüzde 70'in üzerine çıktı. Daha da artacak. Dolar bütün para birimleri karşısında inanılmaz bir şekilde güçlü duruyor. Belki yüzde 1-2 gibi bir miktar Türk lirası bu noktada biraz daha fazla değer kaybetti. Bu kadar. O da olabilir, dalgalı kur politikası içinde aşağı, yukarı yönlü hareketler her zaman olabilir.

Daha önce 3'ün üzerine çıktı. 3,1'i geçti, 3,2'ye çıkmıştı, sonra 2,9'lara geldi, sonra tekrar çıktı, geldi böyle dalgalanıyor. Bu da son derece doğal. Ama önemli olan şu; hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasa şartlarında dengeleniyor. Bu çok önemli."

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip etiklerini ve ihtiyaç duyulan kararları hızlı şekilde aldıklarını işaret eden Canikli, şu anda interaktif yapının söz konusu olduğunu vurguladı.





'Ekonomide dengeleri bozacak bir olumsuzluk yok'

Sulama dahil olmak üzere tarımdaki hasılayı yılda yüzde 30 artıracak bir potansiyelin bir kaç yılda yapılacak yatırımlarla ortaya çıkacağını dile getiren Başbakan Yardımcısı Canikli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda ekonomide dengeleri bozacak bir olumsuzluk yok ve olmayacak. Çünkü her şey piyasa şartlarında oluşuyor. Mevduat, faizler, bütün sermaye piyasası araçları için geçerli olmak üzere hepsi serbest piyasa şartlarında müdahalesiz bir ortamda yürütülüyor. Güçlü olmasının nedeni de bu. Gücü gösteren, müdahale olmaksızın sistemin yürümesidir. Müdahale olmayacak hiçbir şekilde. İsteyen yatırımcı parasını getiriyor, istediği zaman çıkarıyor nemasıyla beraber. Hiçbir sınırlama ve engel yok. Yatırımın kaçması söz konusu değil. Tam tersi özellikle körfez sermayesi gelişmiş ekonomilerde sıkıntıyla karşı karşıya. Oralardaki paralarıyla ilgili sorunlar yaşıyorlar. Yeni, alternatif, güvenli liman arayışı içindeler. Bunu sağlayabilecek bir Türkiye var."

Anadolu Haber Ajansı