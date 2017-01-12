"EKONOMİ İÇİN OLUMLU BİR KARAR"

Konuyla ilgili konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu; “Türkiye’ye yatırım yapan yabancıya vatandaşlık hakkı verilmesi gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Türkiye’deki konut piyasasını olumlu yönde etkileyeceği şüphesiz. Özellikle döviz sorunu yaşadığımız bu dönemde böyle bir yasa çıkarılması çok iyi oldu. Özellikle Körfeze yapılan yabancı satış portföyünün kendilerine ait olduğunu belirten Ağaoğlu sözlerine; 2012 yılında yürürlüğe giren Mütekabiliyet yasasından sonra Türkiye’ye giren 5 milyar dolarlık yabancıya satışın 2 milyar dolarını biz gerçekleştirdik. Körfezdeki yatırımcılarımıza hukukçularımız bu gündemle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Ali Ağaoğlu; Türkiye ekonomisi için müjde niteliği taşıyan bir karar
Ali Ağaoğlu; “Türkiye’den başka benzer şekilde vatandaşlık ya da oturma izni veren ülkeler var. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta gibi ülkeleri incelediğimizde en uygun şartların Türkiye’de sağlandığını görüyoruz. Birçoğu vatandaşlık yerine oturum hakkı ile yetiniyor. Bütün bu örneklerin incelenip en doğru kararın verildiğini görüyorum. Zamanlama açısından geç kalınmış olsa da son derece olumlu. Türkiye ekonomisi içinde müjde niteliği taşıyan bir karar olarak değerlendiriyorum.
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