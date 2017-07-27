EKONOMİ BAKANLIĞI FİRMALARA "DESTEK VE TEŞVİKLERİ" ANLATIYOR

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, teşvik ve desteklerle ilgili ihracatçının farkındalığını artırmak için Bakanlığının uzman kadrolarının firmaları ziyaret ederek bilgilendirme yaptığını belirterek, "Çok verimli ve güzel bir çalışma olacağına inanıyoruz.” dedi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeybekci, Bakanlığının firma ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeybekci, yatırım teşvik sisteminde ciddi iyileştirmeleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, ihracata yönelik devlet yardımları için ayrılan bütçenin 2017'de yaklaşık 3 katına çıkarıldığını bildirdi.

En ideal yatırım teşvik sistemini dünya ile konuştuklarını aktaran Zeybekci, Türkiye'nin serbest ve tercihli ticaret anlaşmalarında çok iyi noktaya geldiğini vurguladı.

Teşvikler ve desteklerle ilgili ihracatçının farkındalığını artırmak için uzman kadrolarının, firmaları ziyaret ederek bilgilendirme yaptığını belirten Zeybekci, "Çok verimli ve güzel bir çalışma olacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

- 244 şirket ziyaret edildi

Özel sektörün sağlam adımlarla büyüyerek üretim ve ihracatını artırmasını sağlamak amacıyla Bakan Zeybekci'nin talimatıyla Türkiye genelinde firmaları tek tek ziyaret ederek verdiği destekleri anlatan Bakanlık yetkilileri, ilk aşamada üç ilde 244 şirketi ziyaret etti. İlk ziyaretler nisan, mayıs ve haziranda Denizli, İzmir ve Ankara'daki firmalarla gerçekleştirilirken, şirketlere Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin doğrudan anlatılması ve firmaların ihracat, ithalat, yurt içi/yurt dışı yatırım, serbest bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunlara çözüm getirilmesi amaçlandı.

Ekonomi Bakanlığının mal ve hizmetlerde ilk defa ihracat yapmayı planlayan, yurt dışında kalıcı olmaya çalışan ve marka gücünü artırmayı hedefleyen şirketlere yönelik nakdi destekleri ve ihracat yapmak amacıyla girdi ithal eden üreticilere vergi muafiyeti sağlayan Dahilde İşleme Rejimi de bu kapsamda şirket temsilcilerine yüz yüze aktarılıyor. Ziyaretlerde ayrıca Bakanlık tarafından ithalatta uygulanan politikalar, ürün güvenliğine yönelik alınan tedbirler hakkında da bilgi veriliyor.

Bu kapsamdaki ikinci çalışma Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez başkanlığında 100 kişiden oluşan bir heyetle 28-29 Temmuz'da Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'taki 217 firmanın ziyaret edilmesiyle gerçekleştirilecek. Bu ziyaretler, Genel Müdür başkanlığındaki 19 farklı çalışma grubu tarafından her bir ilde eş zamanlı icra edilecek. Her bir çalışma grubunda yer alan İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Dahilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları, İthalat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından firmaların bulunduğu iller bazında "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler, Serbest Bölgeler, Yurt dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından Bakanlığımızca yürütülen ürün güvenliği uygulamalarıyla genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgi verilecek.

Ziyaretlere İhracatçı Birlikleri, ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu başkanları ve üyeleri de iştirak ederken, şirket bilgilendirme ziyaretleri, yıl sonuna kadar diğer bölgelerdeki illere yönelik devam edecek. Bakanlıkça bu kapsamda bu yıl sonuna kadar 30 ilde bin 500’e yakın şirketin ziyaret edilmesi planlanıyor.

Anadolu Haber Ajansı