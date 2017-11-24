EKİM AYINDA 122 BİN 882 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Konut kredi faizlerinin düşmesi sektöre ivme kazandırır
Elmas, "İpotekli satışlar incelendiğinde ise 401.820 konut satışı ile geçen yılın ilk 10 ayının toplamına göre yüzde 14,3 oranında artış yaşandığını görüyoruz. Geçen yılın Ekim ayına göre ise bir miktar düşüş konut kredisi faizlerindeki yükselmenin sonucu ortaya çıkmıştır. Buna mukabil peşin veya senetli vadeli konut satışı bir miktar artış göstermiştir. Aylık yüzde 1 kredi oranı son 5 yılın psikolojik üst sınırıdır. Konut kredisi oranlarının düşmesi durumunda ipotekli satışların daha da artması mümkün olacaktır. Konut kredilerinin psikolojik sınır olan yüzde 1 ve altında olması gerektiği düşüncesindeyiz" dedi.
Kentsel dönüşüm en önemli gündem maddemiz
Elmas, kentsel dönüşüm için çıkarılacak KHK ve düzenlemelerle, konut üreticilerinin ve vatandaşların mağduriyetinin giderilecek olmasını çok olumlu bulduklarını, bu sayede riskli binaların dönüşümünün ivme kazanacağını kaydetti.
Basın Bülteni
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