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EKİM AYINDA 122 BİN 882 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

24 Kasım 2017 Cuma 11:31
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Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas, Ekim ayı konut satışlarını istatistiklerini yorumladı. Elmas, "Türkiye genelinde Ekim ayında 122.882 konut satışı gerçekleşti. Ekim ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalış yaşandı. 2017’nin ilk 10 ayı toplamına baktığımızda ise 1.153.610 konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında bir artışla 87.525 konut daha fazla satıldı" dedi. ​

EKİM AYINDA 122 BİN 882 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas, yabancıya konut satışlarının da düzenli bir biçimde arttığını gözlemlediklerini belirterek, " Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 oranında artış ile 2.677 konut satışı yabancı yatırımcıya gerçekleştirildi. Yabancıya konut satışında ilk 10 ay rakamlarının toplamına baktığımızda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artış ile 17.918 konut satışı yapıldı. Yılın son 2 ayında da yabancıya satışın artarak süreceğini düşünüyoruz. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının genişleyerek devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Sektörün EximBank imkânlarından faydalanmasının önü açıldığı takdirde yabancıya konut satışı daha da artarak yıllık 10 milyar dolara ulaşacaktır" şeklinde konuştu. 

Konut kredi faizlerinin düşmesi sektöre ivme kazandırır
Elmas, "İpotekli satışlar incelendiğinde ise 401.820 konut satışı ile geçen yılın ilk 10 ayının toplamına göre yüzde 14,3 oranında artış yaşandığını görüyoruz. Geçen yılın Ekim ayına göre ise bir miktar düşüş konut kredisi faizlerindeki yükselmenin sonucu ortaya çıkmıştır. Buna mukabil peşin veya senetli vadeli konut satışı bir miktar artış göstermiştir. Aylık yüzde 1 kredi oranı son 5 yılın psikolojik üst sınırıdır. Konut kredisi oranlarının düşmesi durumunda ipotekli satışların daha da artması mümkün olacaktır. Konut kredilerinin psikolojik sınır olan yüzde 1 ve altında olması gerektiği düşüncesindeyiz" dedi.

Kentsel dönüşüm en önemli gündem maddemiz
 Elmas, kentsel dönüşüm için çıkarılacak KHK ve düzenlemelerle, konut üreticilerinin ve vatandaşların mağduriyetinin giderilecek olmasını çok olumlu bulduklarını, bu sayede riskli binaların dönüşümünün ivme kazanacağını kaydetti.

Basın Bülteni
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