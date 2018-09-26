EİB, Japonya Turquality projesinin meyvelerini toplamaya başladı

Japonya pazarında Türk gıda ürünlerini tanıtmak ve ihracatını arttırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen “Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi” meyvelerini vermeye başladı. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Türk gıda ürünlerinin tanıtımı amacıyla Japonya’da 2 yıldır “Discover Turkish Food” isimli aktiviteler ile Turquality Projesi’ne hayat verdiklerini anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, proje kapsamında Japonya’da tanıtımı yapılan gıda ürünlerinin ihracatının 2018 yılının Ocak – Ağustos döneminde Türkiye genelinde yüzde 36 artışla 97 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Turquality Projesinin katkıları ile, Egeli ihracatçıların Japonya’ya ihracatı ise; yüzde 59 artış gösterdi. Ege İhracatçı Birlikleri’nin Japonya’ya gıda ihracatı 17.8 milyon dolardan 28.3 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı Turquality Projesi’ni örnek proje kabul etti

“Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi’nde Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin güçlerini birleştirerek sinerji oluşturduklarını dile getiren Celep, anılan projenin Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 yılı eylem planına örnek proje olarak alındığı bilgisini de paylaştı.

Turquality Projesi’nde 2 yılda neler yapıldı?

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Türk gıda ürünlerinin tanıtımı ve ihracatını arttırmak için 2 yıl önce Turquality Projesi’ne start verdiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Japonya faaliyetlerinin ilkini 15 Haziran 2016 tarihinde Tokyo’da, Michelin Yıldızlı Şef Akihiko Murata’nın Türk gıda ürünleri ile Japon damak tadına uygun olarak geliştirdiği 5 farklı yemek tarifinin Tokyo basınından, bloggerlardan, otel yöneticilerinden, tedarikçilerden, ithalatçılardan ve market zinciri yöneticilerinden oluşan davetlilere ikram edildiği basın lansmanı ve tadım etkinliği ile gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Japonya’da Turquality Projesi kapsamında ikinci tadım etkinliğini, 24 Kasım 2016 tarihinde Tokyo’da Conrad Tokyo Oteli’nde, Japonya’nın ünlü şefi Chef Masayuki Okuda tarafından Türk gıda ürünleri ile Japon damak tadına göre hazırlanan menülerle gerçekleştirdikleri bilgisini veren Celep, “Şef Okuda tarafından 6 tarif geliştirildi. Menülerde; kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı, domates salçası, kuru domates, defne, kekik, adaçayı, bulgur, makarna, zeytin, zeytinyağı, tahin, susam, buğday gibi ürünlerimiz kullanıldı” şeklinde konuştu.

Foodex Fuarı, Turquality Projesi’nin itici gücü oldu

Japonya’nın en büyük gıda fuarı olan ve Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 20 yılı aşkın süredir başarıyla gerçekleştirilen Foodex Japon Gıda Fuarı ile Turquality Projesi’nin etkinliklerini birleştirdiklerini ve güzel bir sinerji ortaya çıktığını ifade eden Celep, 2017 ve 2018 yıllarında Mart ayında Foodex Fuarı sırasında Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği ev sahipliğinde Tadım etkinlikleri düzenlediklerini, tadım etkinliklerine Japon kamu temsilcileri,fuar katılımcısı Türk firmaları, ithalatçılar, basın mensupları, bloggerlardan oluşan 200 kişilik heyetlere Türk gıda ürünleriyle hazırlanan Japon yemekleri ikram ettiklerini kaydetti.

COOKPAD’te Türk Mutfağı kuruldu

Türk gıda ürünlerinin Japonya’da tanıtılması amacıyla, Japonya’nın en büyük yemek tarifi sitesi COOKPAD’te Türk gıda ürünleriyle hazırlanan Japon damak tadına uygun tariflerin yer aldığı “Türk Mutfağı” açıldı. Burada, bulgurlu dolmadan, kuru domates salatasına, mercimek çorbasından aşureye kadar birbirinden farklı 40 yemek tarifinin yapılışı Japonca anlatıldı. Ayrıca, Türk gıda ürünlerinin besin değerleri ve sağlığa faydalarına değinildi. Japonya faaliyet gösteren www.discoverturkishfood.com isimli web sitesi, “Discover Turkish Food” uzantılı, Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya hesapları 2016 yılı Mart ayından bu yana yayında. Japonca olan web sitesinde yemek tarifleri yanında, Türk gıda ürünlerine ilişkin bilgiler, üretim bölgeleri, ürünlerin sağlığa faydaları, kullanım alanları gibi bilgilere yer veriliyor.

Japonya’ya ihracatta en büyük artış zeytinyağında oldu

Japonya’ya yönelik yürütülen Turquality Projesi kapsamındaki ürünlerin ihracat performansına bakıldığında, zeytinyağı ihracatı zirvede yer aldı. 2017 yılının Ocak – Ağustos döneminde Japonya’ya 3 milyon 172 bin dolarlık zeytinyağı ihraç etmişken, 2018 yılının 8 aylık diliminde yüzde 105’lik artışla 6 milyon 504 bin dolarlık altınsıvı ihraç etme başarısı gösterdik. Japonya’ya gıda ihracatında aslan payını ise 51 milyon 577 bin dolarlık tutarla Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar sektörü aldı. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar sektörünün Japonya’ya ihracatı yüzde 14 artış gösterirken, Turquality Projesi kapsamında Japonya’ya yapılan ihracatın yüzde 53’ünü tek başına gerçekleştirdi. İhracat artış hızında Zeytinyağı sektörünü yüzde 82’lik ihracat artışıyla kuru meyve ürünleri takip etti. Kuru meyve ihracatı 2017 yılının Ocak – Ağustos döneminde 7 milyon 957 bin dolar iken, 2018 yılının aynı döneminde 14 milyon 482 bin dolara yükseldi. Japonya’ya 2018 yılının Ocak – Ağustos döneminde; Meyve Sebze Mamulleri ihracatı yüzde 68’lik artışla 13 milyon dolardan 22 milyon dolara çıkarken, odun dışı orman ürünleri ihracatı yüzde 26’lık artışla 2 milyon 208 bin dolar oldu.

Turquality Projesi Yeni Dünya’ya açılıyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2 yıldır Japonya ve Güney Kore pazarlarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımını ve ihracatını arttırmak amacıyla başarıyla yürüttüğü “Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi”nin, bundan sonraki süreçte dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürüleceği müjdesini verdi. Celep, “Ege İhracatçı Birlikleri’nin ABD’de 20 yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştirdiği New York Fancy Food Gıda Fuarı ile eşgüdüm içinde Turquality Projesi’ni yapmak istiyoruz. ABD, yıllık 150 milyar dolarlık gıda ürünleri ithal ediyor. Bu pazarda 900 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ABD pazarında yazacağımız yeni başarı hikayesinde Turquality Projesi’nin yeri büyük olacak” diyerek sözlerini noktaladı.