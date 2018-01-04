EİB İHRACATI 2017 YILINDA HEDEFİ 12’DEN VURDU

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Aralık ayında, 1 milyar 80 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB ihracatı 2016 yılı Aralık ayında ise 922 milyon 460 bin dolar olmuştu. EİB’nin ihracatı 2016 yılı Aralık ayına göre yüzde 17 artış gösterdi. Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında 10 milyar 900 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2017 yılında yüzde 9’luk artışla 11 milyar 838 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılında yaptığı ihracatta sanayi ürünleri 6 milyar 448 milyon dolarlık ihracatla büyük dilimi alırken, EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12 arttı. Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 3’lük yükselişle 4 milyar 520 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 14’gelişimle 869 milyon 695 bin dolara yükseldi. 2017 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 8 tanesi 2016 yılına göre ihracatlarını arttırırken, 4 tanesi 2016 yılı performansının gerisinde kaldı.

Hazırgiyim ihracatı zirvede

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2017 yılında 1 milyar 265 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 2016 yılında olduğu gibi, 2017 yılında da EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan birlik olarak kayıtlara geçti. EHKİB, 2016 yılındaki 1 milyar 225 milyon dolarlık ihracatını 2016 yılında yüzde 3 arttırdı.

Zeytin ve zeytinyağı ihracat artış rekortmeni

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise; 2017 yılında ihracat artış rekortmeni oldu. 2016 yılına göre ihracatını yüzde 103 arttıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını 124 milyon dolardan 251 milyon dolara yükselterek ihracat artış rekortmeni oldu.

Demir ve demirdışı metaller ihracatı zirvenin ortağı oldu

2016 yılında üçüncü sırada yer alan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği bu yıl ihracatını yüzde 8’lik artışla 1 milyar 28 milyon dolara çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2017 yılında 1 milyar dolar barajını geçen iki birlikten biri olmayı başardı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı bir basamak yükseldi

2016 yılında iki basamak yükselerek dördüncü sıraya çıkan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2017 yılında da bir basamak tırmandı ve 935 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2017 yılında ihracatını yüzde 16 geliştirdi. 2017 yılında ihracatı yüzde 6 düşen Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 928 milyon 556 bin dolarlık ihracatla dördüncü sırada kendine yer buldu.

Maden ihracatı Çin ve Hindistan’a yaptığı ihracatla yüzde 14 arttı

Çin ve Hindistan pazarlarında ihracatta başarılar yakalayan Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2017 yılında ihracatını yüzde 14 arttırdı ve 869 milyon dolarlık ihracat rakamıyla listenin beşinci sırasında yer aldı. Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ana ihraç ürünleri olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2017 yılında Türkiye’ye 784 milyon 194 bin dolar döviz kazandırdı.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 740 milyon dolara dayandı

Başarılı bir yıl geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2017 yılında ihracatını yüzde 7 geliştirerek 691 milyon dolardan 739 milyon 527 bin dolara yükseltti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2017 yılındaki ihracatının 567 milyon dolarlık dilimi meyve sebze mamulleri olurken, meyve sebze ihracatı ise 172 milyon dolara çıktı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin, 2017 yılında ihracatı yüzde 3 gerilerken, Türkiye’ye kazandırdığı döviz 556 milyon dolarda kaldı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 22’lik ihracat düşüşü ile 2017 yılında ihracatı en fazla gerileyen birlik oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 292 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 18’lik ihracat artışıyla 250 milyon dolar ihracat rakamına ulaşırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 138 milyon dolar ihracata imza attı. Deri sektörü 2016 yılına göre ihracatını yüzde 15 arttırma başarısı gösterdi.

EİB Koordinatör Başkanı Ünlütürk; “Hedefimizi tutturduk”

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılı için ortaya koyduğu 11.5 milyar dolar ihracat hedefini aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılı için ise; yüzde 8’lik ihracat artış hedefleri olduğunu kaydetti. Ekonomistlerin 2017 yılının başında 2017 yılını “Talebin nazlı olacağı bir yıl olarak” tanımladıklarını hatırlatan Ünlütürk, “Bu olumsuz öngörülere karşın Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 7500 ihracatçı firma, 200’den fazla ülkeye ihracat yaparak 2017 yılı başında belirlediğimiz 11.5 milyar dolar ihracat hedefini geçtik. 2018 yılında da benzer bir başarıyı tekrarlamak için katma değerli ürün ihracatı için tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ağırlıklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuar, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonları gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

250 milyarlık KGF kaynağı ihracat hedeflerini tutturdu

Hükümet tarafından 2017 yılı başında açıklanan 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu kaynağı başta olmak üzere ekonomik tedbirler ve teşvik paketinin Orta Vadeli Programda Türkiye için 2017 yılı sonu için ortaya konulan 153.3 milyar dolarlık ihracat hedefinin tutturulduğuna işaret eden Ünlütürk sözlerini şöyle tamamladı; “2018 yılı için yüzde 8’lik ihracat artışıyla 169 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu hedefe EİB olarak 12.5-13 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz.”