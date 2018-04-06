"EĞİTİMDE FARKI YARATAN NİTELİKLİ ÖĞRETMENLER"

Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından bu yıl 15’inci kez hayata geçirilen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Center’da düzenlenen programla başladı. “Eğitim, Yaşam İçin…” teması ile düzenlenen ve iki gün sürecek konferans programında, ilham veren sohbetler, öğretmenler tarafından geliştirilen iyi örnekler ve özel oturumların yanı sıra atölyeler de yer alıyor.

15 yılın yolculuğunu anlatan filmle başlayan konferansın açılış konuşmalarını Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder yaptı. “Fikrin Yolculuğu” panelinde akademisyen Sami Gülgöz, yazar Hidayet Şefkatli Tuksal ve yazar Murat Menteş, “Duygunun Yolculuğu” panelinde psikiyatr Yankı Yazgan, akademisyen ve müzisyen Hakan Yılmaz ve oyuncu Selma Ergeç, “Yaratıcılığın Yolculuğu” panelinde ise akademisyen ve mimar Şebnem Yalınay Çinici, yiyecek ve içecek uzmanı Oğul Türkkan ve sanatçı Ayşe Gül Süter katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Konuşmasına Eğitim Reformu Girişimi’nin Türkiye için bir ilk olduğunu belirterek başlayan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, ‘‘Eğitimle uğraşan vakıfların çoğuyla Sabancı Üniversitesi çatısı altında eğitim için bir araya geldik. Herkes kendi kurumsal kimliğini bıraktı; Türkiye’nin en önemli meselesi olan eğitim için, bir araya geldi. Sabancı Vakfı olarak 44 yıldır hep eğitime erişim konusunu destekliyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerine toplam 77 eğitim kurumu kazandırdık; 44 binden fazla bursla, ihtiyacı olan gençlerin yanında olduk. Bu alandaki çalışmalarımıza devam ederken, duyarlılığı artırma, paylaşımı artırma, birbirinden öğrenme ve ilham verme amacıyla Fark Yaratanlar programını hayata geçirdik. Son 10 yıldır eğitimin farklı alanlarında 24 projeye hibe desteği verdik. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi’nin yürüttüğü ‘Mor Sertifika Programı’nı destekliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, öğretmenler eğitimin kilit aktörleri; bu konuda yapılmış çalışmalar da var. McKinsey’in yaptığı araştırma, öğrencinin başarısını belirleyen temel faktörün öğretmenler olduğunu gösteriyor. Okul ortamı yetersiz ama öğretmenler başarılıysa öğrencinin başarısı yüzde 63’e çıkıyor; hem okul hem öğretmen iyiyse öğrencinin başarısı yüzde 96'lara çıkıyor. Dolayısıyla diğer faktörler olumsuz da olsa, farkı yaratan nitelikli öğretmenlerdir” dedi.

Nitelikli öğretmenlerin, mesleki gelişmeye açık, kendini sürekli yenilemek isteyen, öğrenmek isteyen öğretmenler olduğunu belirten Sabancı, “Günümüzde, özellikle teknolojinin yerinin çok belirginleştiği bir dünyada öğretmenlerin nitelikleri ve yaklaşımları da çok büyük bir önem kazanıyor. Artık bilgi her yerde; dolayısıyla esas farkı yaratan, öğrencinin bilgiye eriştiğinde bunu nasıl kullanacağını bilmesidir. Öğrencilerin, analiz etmesi, sentez yapması, yani özetle düşünme becerisi kazanması önemli. Kalıcı olan, onlara ömür boyu öğrenmeyi ve düşünmeyi öğretmek. İşte nitelikli öğretmenlerin başardıkları da budur” dedi.

Konferansta konuşan Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ise, 2004’ten bu yana düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın bugüne kadar 72 ilden yaklaşık 1.700 uygulama ve 16 bin izleyiciyi ağırladığını söyledi ve konferansın bu yılki temasına işaret etti: ‘‘15 yıldır, bu konferansta önemli dostluklar edindik. Eğitimde iyi örneklerin, nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun her zaman var olduğuna şahit olduk. Eğitim Reformu Girişimi’nin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar ve Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda gerçekleştirilen paylaşımlar gösteriyor ki eğitim sistemimiz çocuklara okuma yazmayı, sayı saymayı ve bilgiyi zihinlerine yerleştirmeyi öğretiyor. Başarıyı çoğu zaman çoktan seçmeli sorulara verilen doğru cevaplara, yüz üzerinden verilen notlara ve sonunda edinilen mesleklere sıkıştırıyor. Oysa eğitim, bunlardan çok daha ötede, çocuğun yaşam için ihtiyaç duyduğu tüm becerileri ona topyekûn sunabilmekle yükümlü.”

“Herkes için nitelikli eğitim” vizyonuyla çalışmalarına devam eden Eğitim Reformu Girişimi’nin kuruluşundaki çekirdek değerlerden bahseden Ergüder, soran, sorgulayan, aktif yurttaşlar yetiştirmek için ihtiyaç duyduğumuz eğitimin yaşam için ve yaşamla iç içe olması gerektiğini savundu.

İyi örnekler deneyimlerini paylaşacak

Üreten ve iyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini sağlayan Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 7 Nisan Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi’ndeki oturumlarla devam edecek. Oyuncu Mert Fırat, yazar Karin Karakaşlı, SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ve Nesin Vakfı Gönüllüsü Tayfun Özşahin eğitimciler ve katılımcılarla buluşacağı açılış oturumunun ardından bu yıl iyi örnek seçilen öğretmenler paralel oturumlarla kendi deneyimlerini anlatacak. Konferans 69 sözlü, 17 poster sunumu ağırlayacak.