Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, faiz indirimini değerlendirdi

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, reformlarla ve icraatlarla desteklenen her kararın arkasında olduklarını belirtti.

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, faiz indirimini değerlendirdi

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, reformlarla ve icraatlarla desteklenen her kararın arkasında olduklarını belirtti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:47
1242 Okunma
EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, faiz indirimini değerlendirdi

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini indirmesine yönelik bir değerlendirmede bulundu. 

Aslan, “Faiz indirimi, içinde bulunan konjonktürde olumlu bir politika olarak değerlendirilmelidir. Kısa vadeli bir rahatlama yaratacağı kesindir fakat büyümenin negatif yöndeki gidişatını tersine çevirmeye yetecek gücü olmayabilir. Bundan sonra bankacılık sektörünün de hızla kredi faizlerini aşağı çekeceklerini umut ediyoruz, bu da iş insanlarımızın kredi kullanımında kolaylığa yol açacaktır düşüncesindeyiz. Kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalarda iyileşme sürecine büyük etki gösterecektir. Yüksek faizler sebebiyle ötelenen yeni yatırımlar ivme kazanacaktır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını indirdi
Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını indirdi
Metal Expo fuarı “Çelik Medeniyettir” sloganıyla açıldı
Metal Expo fuarı “Çelik Medeniyettir” sloganıyla açıldı
"Sektörde en büyük pay gayrimüslim müşterilere ait"
"Sektörde en büyük pay gayrimüslim müşterilere ait"

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim