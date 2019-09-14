EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, faiz indirimini değerlendirdi

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini indirmesine yönelik bir değerlendirmede bulundu.

Aslan, “Faiz indirimi, içinde bulunan konjonktürde olumlu bir politika olarak değerlendirilmelidir. Kısa vadeli bir rahatlama yaratacağı kesindir fakat büyümenin negatif yöndeki gidişatını tersine çevirmeye yetecek gücü olmayabilir. Bundan sonra bankacılık sektörünün de hızla kredi faizlerini aşağı çekeceklerini umut ediyoruz, bu da iş insanlarımızın kredi kullanımında kolaylığa yol açacaktır düşüncesindeyiz. Kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalarda iyileşme sürecine büyük etki gösterecektir. Yüksek faizler sebebiyle ötelenen yeni yatırımlar ivme kazanacaktır” dedi.