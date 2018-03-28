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ECE TÜRKİYE'DEN GELECEĞİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Uluslararası konuşmacıları ve Türkiye’deki perakendecileri buluşturan, sektöre vizyon katan “ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü”nün  onuncusu Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de gerçekleşti.

ECE TÜRKİYE'DEN GELECEĞİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Uluslararası konuşmacıları ve Türkiye’deki perakendecileri buluşturan, sektöre vizyon katan “ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü”nün  onuncusu Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de gerçekleşti.

28 Mart 2018 Çarşamba 14:02
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ECE TÜRKİYE'DEN GELECEĞİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

450’nin üzerinde katılımcıyla perakende dünyasının önemli aktörlerini buluşturan organizasyon, “Geleceğin Alışveriş Merkezleri” gündemiyle gerçekleşti. Etkinlik, ECE Yönetim Kurulu üyeleri Joanna Fisher, Steffen Eric Friedlein, ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu ve ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri Şapkacı ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, ECE’nin yatırım yaptığı konuların başında gelen dijitalleşmenin alışveriş merkezlerine entegrasyonu ve beraberinde getirdiği yenilikler ve dönüşümler konuklara aktarıldı. Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcileriyle “perakendenin geleceği” tartışıldı.

ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu, katılımcılara teşekkür ederek, konuşmasına sektörün geçmiş 30 yılını ve geleceğe dair öngörülerini masaya yatırarak başladı. Sektörün ana paydaşları olan yatırımcılar, perakendeciler, müşteriler ve bunların arasındaki dengeyi korumaya odaklanan hizmet şirketleri için yeni bir evreye geçildiğini aktaran Hacaoğlu; ECE Türkiye olarak, yapıcı işbirliklerinin, nicelik yerine niteliğe odaklanmanın, uzun vadeli stratejik planlamaların, değişen müşteri taleplerini doğru anlamanın, farklılaştıran hizmetler sunmanın, alışveriş merkezlerinde teknolojiyi etkin kullanmanın ve inovasyonun önümüzdeki dönemde sektörü şekillendireceğini öngördüklerini belirtti. ECE, AVM Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Joanna Fisher, Avrupa’daki alışveriş merkezlerinde yükselen trendlere değindiği konuşmasında, artan rekabet ortamında farklılaşmak adına, deneyim odaklı ve müşteriler için daha çekici AVM’lere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Fisher, “Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanımlı alanlar yeniden tanımlanıyor ve bu alanlara sosyalleşmeyi artırıcı unsurlar ekleniyor.

Müşterilerle etkileşimimizi artıran mobil uygulamalarla, henüz evlerindeyken onlarla iletişim kurmaya başladığımız bir döneme giriyoruz” dedi. ECE Kiralamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Steffen Eric Friedlein ise konuşmasında; “Perakendede dijitalleşme çok hızlı ilerliyor. Ziyaretçiler,  geleneksel alışverişin ötesine geçecek yeni deneyimler arıyorlar. AVM’ler de dijitalleşmeyle birlikte online ve offline’ı birleştiren platformlar olarak öne çıkıyorlar. Online-offline’ın başarılı örneklerini AVM’lerde daha sık göreceğiz. Türk perakendecileri de dünyayla entegre bir şekilde gelişiyorlar. Avrupa’da da çok başarılılar” dedi.

Uluslarası Perakende Kiralama Günü’nde, ECE’nin yenilikçi ‘We Love Food’ konseptini yöneten, uluslararası alanda tanınmış gastronomi uzmanı ve ECE Global Gastronomi Direktörü Jonathan Doughty de özel bir sunum gerçekleştirdi. AVM’lerde en fazla inovasyon yapılan alanlardan birinin de  ‘yemek ve eğlence’ olduğuna dikkat çekti. Doughty, “Geleneksel food court anlayışından uzaklaşılması gerekiyor. Artık AVM’ler, akıllı restoranlar, müşterinin keyifle deneyimleyeceği keşif mönüleri, rahatlığın öne çıktığı oturma konseptleriyle şehrin eğlence ve gastronomi merkezi olacak. ECE de bu konuya büyük yatırım yapıyor” dedi.

Etkinlikte  ayrıca    ‘Perakendenin  Geleceği’  başlıklı  bir  panel  de  düzenlendi.  ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri Şapkacı moderatörlüğünde gerçekleşen  panele,   perakende  sektörünün  önde   gelen   isimlerinden  Midpoint Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çarıkçılar, Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, Boyner Grup Başkan Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Serdar Sunay ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı. Panelistler, son beş yılda müşteri davranışlarındaki değişimi, sektörün farklı kollarında buna bağlı olarak yaşanan dönüşümü ve geleceğe yönelik planlamalarını katılımcılara aktarırken, ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri Şapkacı, “Sektörün tüm paydaşları, müşteri odaklı bir yaklaşımla geleceğe yönelik planlama ve yatırımlarını bugünden yapmalı. Teknolojiden korkmak yerine, ondan fayda sağlamanın yollarını bulmak ve teknolojiyi  müşteri  deneyiminin  bir  parçası  haline  getirmek  için  online  ile  offline'ı entegre edecek uygulamalara yoğunlaşmak büyük önem taşıyor” dedi. ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü fuaye alanında, Almanya Frankfurt’taki MyZeil AVM’nin yeni yeme-içme konsepti “Foodtopia” ve VR (sanal gerçeklik) gözlüklerinin katılımcılara tanıtıldığı özel bir stant da yer aldı.


 
 

Son Güncelleme: 28.03.2018 15:24
Anahtar Kelimeler:
ECE TürkiyeGeleceğin Alışveriş Merkezleri
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