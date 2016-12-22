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ECB'DEN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ

22 Aralık 2016 Perşembe 13:29
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), yayımladığı raporda Avro Bölgesinde manşet enflasyonun yıl başında yüzde 1'in üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu bildirdi

ECB'DEN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ
FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesinde manşet enflasyon oranlarının yıl başında yüzde 1’in üzerine çıkabileceğini bildirdi. ECB tarafından yayımlanan aylık ekonomi bülteni raporunda, ECB Yönetim Kurulunun, 8 Aralık 2016 tarihli para politikası toplantısında, düzenli ekonomik ve parasal analizlere dayanarak ekonomik ve enflasyon görünümüne ve para politikası duruşuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptığı ifade edildi. Raporda, değerlendirmenin, enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye yakın seviyeye doğru sürekli bir yakınsamasını sağlamak için gerekli olan parasal desteğin korunması konusunda, varlık alım programını Mart 2017'nin ötesinde genişletme ihtiyacını doğruladığı anımsatıldı. 

"Küresel faaliyet yılın ikinci yarısında iyileşti"
Küresel faaliyetin, yılın ikinci yarısında iyileştiği ve faaliyetin kriz öncesi hızının altında kalmasına rağmen güçlenmeye devam etmesinin beklendiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: "Devam eden bağdaştırıcı politikalar ve iş gücü piyasalarının iyileştirilmesi ABD'de faaliyeti desteklemesine karşın, ABD seçimlerinden sonra ABD ve küresel görünüm hakkındaki belirsizlik arttı. Japonya'da genişleme hızının ılımlı olması beklenirken, Birleşik Krallık'ın orta vadeli büyüme umutları, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ilişkileri konusunda belirsizliğin artmasıyla sınırlanmış gibi görünüyor. Ayrıca, Çin'in büyümesinin kademeli olarak yavaşlaması diğer gelişen ekonomileri de etkilerken, büyük emtia ihraç eden ülkelerdeki derin durgunlukların kademeli olarak hafifletilmesi giderek küresel büyümeyi destekliyor." denildi.

"Avro Bölgesindeki ekonomik iyileşme devam ediyor"
Raporda, 30 Kasım'daki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşması sonrasında petrol fiyatlarının arttığı ve geçmiş petrol fiyatlarındaki düşüşlerin küresel manşet enflasyon üzerindeki etkilerinin yavaş yavaş azaldığı ifade edilerek, bununla birlikte, hala bol miktardaki küresel yedek kapasitenin enflasyonun sınırlandırdığına işaret edildi.  Avro Bölgesindeki ekonomik iyileşmenin devam ettiğine vurgu yapılan raporda, "Bölgede reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyrekteki benzer bir büyümeyi takiben çeyreklik bazda yüzde 0,3 arttı. Gelen veriler, özellikle anket sonuçları, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"Manşet enflasyon oranlarının yılın başında yüzde 1'in üzerine çıkması muhtemel"
Raporda, enflasyon görünümüne ilişkin ise şunlar kaydedildi: "İleriye baktığımızda enflasyon oranlarının, büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki baz etkilere bağlı olarak yılın başında yüzde 1'in üzerine çıkması muhtemel. ECB'nin para politikası önlemleri ve beklenen ekonomik toparlanmayla desteklenen enflasyon oranları, 2017, 2018 ve 2019'da daha da artabilir."



Anadolu Haber Ajansı
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