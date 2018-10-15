E-TİCARETTE GÜNLÜK İŞLEM 1 MİLYONU AŞTI

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “TÜBİSAD’ın araştırmasına göre bazı verilerde Japonya, Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkeleri bile geride bıraktık.”

İnternetten alışveriş 2018 yılında da rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor.

Ocak-Temmuz 2018 döneminde internetten kartlı ödemeler yüzde 36 artışla 75 milyar liraya ulaşırken, günlük işlem ortalaması ilk kez 1 milyon adedi aştı.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 18-34 yaş grubundaki gençlerin yoğun ilgisi sonucu, e-ticaret rakamlarının hızla gelişmiş ülkeler seviyesine yükseldiğini, hatta bazı verilerde öne geçildiğini bildirdi.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2017 Raporu’na göre, mobil alışverişte Almanya, Japonya, Fransa gibi devlerin bile geride bırakıldığının altını çizen Kayral, şunları söyledi:

“Türkiye’de her 100 cep telefonu kullanıcısından 30’u mobil alışveriş yaparken, bu oran Japonya’da 24, Almanya’da 23, Fransa’da 17’de kalıyor. Tüm online alışverişlerde ise yüzde 43’lük oranla henüz gelişmiş ülkeler seviyesinin oldukça gerisindeyiz. Bu oran İngiltere’de yüzde 78, Almanya’da yüzde 74, ABD’de yüzde 67, Japonya’da yüzde 63, Fransa’da yüzde 61.”

-Makas kapanıyor

İnternetten alışverişte gelişmiş ülkeler ile Türkiye arasındaki makasın her yıl düzenli bir şekilde kapandığını anlatan Kayral, “Alışveriş alışkanlıklarımızdaki bu değişim rakamlara da yansıyor. İnternetten yapılan kartlı alışverişte günlük işlem adedi 2012’de 364 bin iken; bu rakam 2013’te 460 bine, 2014’de 521 bine, 2015’te 622 bine, 2016’da ise 720 bine, 2017’de de 901 bine yükseldi. 2018’in ilk çeyreğinde günlük işlem ilk kez 1 milyon sınırını aşarak 1,1 miyon adede ulaştı. Ayrıca 2018’in Ocak-Temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayında internetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 75 milyar liraya yükseldi” diye konuştu.

-Uygun fiyat tercih nedeni

Kayral, online alışverişin ürünlere en uygun fiyatla ulaşma imkanından dolayı tercih edildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“E-Ticaretin lokomotifi olan genç nüfus online alışverişin avantajlarını kullanmayı seviyor; çarşı pazar gezmek yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor; tatilini ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok ucuza getirebiliyor; ayrıca tüm bu alışverişlerini de Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerinden geçerek ekstra kazançlar sağlıyor.”