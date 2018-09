E-İHRACATTA CİRO YÜZDE 85 ARTTI

Geçen yılın tamamına kıyasla, bu yılın ilk 6 ayında e-ihracat firmaları üzerinden yurtdışına çıkan sipariş adedi yüzde 60 artarken, ciro oranları ise yüzde 85 artış gösterdi. E-ihracata başlayan firma sayısı ise yüzde 40 arttı. 2018 sonuna kadar cironun geçen yıla kıyasla yüzde 150’den fazla artacağı öngörülüyor.

E-ihracat tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen yıl büyüyor. Özellikle yerli üreticiler ve KOBİ’ler için e-ihracatın önemi gün geçtikçe daha da anlam kazanıyor. Geçtiğimiz yılın tamamına kıyasla bu yılın ilk 6 ayında e-ihracata başlayan firma sayısının ve yurtdışına çıkan sipariş rakamlarının ciddi oranda artış gösterdiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “6 binden fazla e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı sağlıyoruz. 2017 yılının tamamına kıyasla 2018 yılı ilk 6 ayında, bizim altyapı sağladığımız e-ihracat firmaları üzerinden geçen sipariş adedi yüzde 60 artarken, ciro oranları ise yüzde 85 artış gösterdi. E-ihracata başlayan firma sayımız ise yüzde 40 arttı. 2018 sonuna kadar bu rakamların daha da artacağı ortada. Yıl sonunda e-ihracatta ciro rakamlarının geçen yıla kıyasla yüzde 150’den fazla artacağını tahmin ediyoruz. E-ihracata başlayan firma sayımız ise her ay artış gösteriyor” dedi.

Ticimax E-ticaret Akademisi bünyesinde ücretsiz e-ticaret eğitimlerinin yanısıra, e-ihracat eğitimlerine de başladıklarını aktaran Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, şirketini dünyaya açmak isteyenler için en popüler ülkeleri açıkladı.

AVRUPALI ONLINE’DA YILLIK ORTALAMA 2 BİN EURO HARCIYOR

İngiltere e-ticaretle ilk tanışan ülkelerden biri olduğu için e-ihracat hedefi olarak seçilebilecek bir ülke. Nüfusun büyük kısmı akıllı telefon kullandığı için mobil ticaret için çok müsait. Mobil cihazlar üzerinden alışveriş yapanlar istatistiki olarak en çok kozmetik, aksesuar, giyim ve elektronik eşya satın alıyor. Almanya’ya bakacak olursak, en dikkat çeken özelliği, yurtdışından online alışveriş yapmaya çok açık olması. Nüfusun yarısından fazlası diğer Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika başta olmak üzere yurtdışından online alışveriş yapıyor. Almanlar en çok kitap ve moda kategorilerini tercih ediyor. İngiltere ve Almanya pazarını Fransa takip ediyor. Avrupa geneli online giyim ve ayakkabı pazarı ülkelere göre dağılımı ise şöyle; yüzde 32 Almanya, yüzde 16 Fransa, yüzde 23 İngiltere, yüzde 7 Benelüks ülkeleri, yüzde 6 Nordik ülkeler, yüzde 6 Polonya, yüzde 6 İspanya ve yüzde 4 İtalya. Avrupa genelinde hane başına düşen yıllık online alışveriş harcaması 2 bin Euro. Adet olarak olmasa da rakam olarak en çok parayı İngilizler harcıyor.

FRANSA VE İTALYA’DA DİL ÖNEMLİ

Fransa’da yurtdışından online alışveriş yapanların oranı yüzde 15. Moda ve teknoloji kategorileri başı çekiyor. Bu pazara girebilmek için sosyal medya hesaplarınızın, web sitenizin aktif ve kaliteli olması çok önemli çünkü Fransızlar dijital vitrine çok önem veriyor. İtalya’ya gelince, meydanı boş bulup pazarın el değmemiş fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için son derece uygun. İtalyanlar için de sosyal medya aktivitesi ve web sitesi kalitesinin önemli olduğunu unutmamakta fayda var. İtalyanlar online alışverişte Fransızlar gibi daha çok moda ve elektronik eşyalara para ayırıyor. İtalyanlar da Fransızlar gibi kendi dillerinde içerik hazırlayan sitelere bakıyor.

ORTADOĞU ÖZEL ÜRÜNLERİ SEVİYOR

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt’in başı çektiği Ortadoğu online alışveriş pazarı da Türkler için çok büyük fırsatlar sunuyor. Giyim ve gıda en çok tercih edilen kategoriler olmakla birlikte düğün alışverişi gibi özel kategorilerde hizmetler sunan e-ticaret siteleri de Körfez ülkelerinde yoğun olarak tercih ediliyor. Mesela tesettür giyim satan firmalar Ortadoğu’ya büyük önem veriyor ve stratejilerini bu yönde geliştiriyor.

ABD KALİTEYE ÖNEM VERİYOR

ABD dünyada e-ticarete katılım oranı en yüksek olan ülke. En çok Amazon, Apple ve Wallmart üzerinden online alışveriş yapıyorlar. Ülkedeki lojistik altyapısının oldukça köklü oluşu e-ihracatçılar için büyük bir avantaj. Amerikalılar son derece bilinçli tüketiciler, kalite, fiyat kıyaslaması yapmayı iyi biliyorlar. Amerikan pazarına girmek istiyorsanız güven verici müşteri ilişkileri, hızlı teslimat ve kalite gibi standartları yüksek tutmanız gerek.

ÇİN LÜKS, HİNDİSTAN OYUN SEVİYOR

Dünyanın bir diğer öteki ucu olan Çin ise özellikle lüks segmentte üreticiler için avantajlı bir pazar. Bir buçuk milyar nüfuslu Çin’de kaliteli ürünlere para harcamak isteyen 350 milyon orta direk insan yaşıyor. Bunlar iyi para kazanıp harcamayı seven kesim. Bu kesim ucuz tişört almak isteyen kesim değil, aksine pahalı, kaliteli, lüks markalara para harcamak istiyorlar. Türk KOBİ’ler bu milyonlara tekstil ve deri gibi kalitede iddialı olduğumuz kategorilerde e-ihracat yapabilir. Nüfusun 650 milyonu e-ticaret üzerinden alışveriş yapıyor ancak bu oran her geçen gün büyüyor. Kaliteli, iyi tasarlanmış her şeye açıklar. Kaliteli mal istiyorlar. Hindistan da çok büyük bir pazar. Orasıyla da özellikle yazılım sektörüyle alakalı işbirlikleri geliştirilebilir, dijital oyun satılabilir, inşaat malzemeleri ihraç edilebilir.

RUSYA

Rusya, dünyanın en hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından biri. 2017’de e-ticaret hacmi 27 milyar dolara ulaşmış. Rusya’daki e-ticaretin yaklaşık üçte biri ise yabancı mağazalardan yapılan alışverişten oluşuyor. Rusya’nın yurt dışından online yaptığı alışverişin adetsel olarak yüzde 90’ı ise komşusu Çin’den geliyor ancak yurt dışına harcanan paranın sadece yüzde 50’si Çin’e gidiyor.

AZERBAYCAN

Ülkede büyük e-ticaret sitelerinin olmayışı, Azerbaycan pazarını da Türk e-ticaret siteleri için avantajlı bir konuma sokuyor. Azerbaycan pazarı kaliteli olan her segmentten ürünle ilgileniyor.

GÜRCİSTAN

Komşumuz Gürcistan, özellikle hazır giyim, moda ve tüketim ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Doğru kurgulanmış bir e-ticaret sitesi ile Gürcistan’da şansınız oldukça yüksek.

UKRAYNA

Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan Ukrayna’nın e-ticaret hacminin, 2018 yılında 7 milyar Euro’ya çıkacağı öngörülüyor. Her kategoriden e-ticaret girişimcileri için Ukrayna doğru bir pazar.