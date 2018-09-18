“E-İHRACATTA ‘22 EURO’ FIRSATI”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinde posta taşımacılığı yoluyla uygulanan 22 Euro’luk gümrüksüz sipariş limitine dikkati çekti. Avdagiç, herkesi bu kategoride daha çok ürün geliştirme ve perakende e-ticaret yoluyla ihracat yapmaya çağırdı. Avdagiç, Türkiye’den birçok Avrupa ülkesine yapılan e-ihracat işlemlerinde 22 Euro’nun altındaki siparişlerde gümrük vergisi ve yurtdışı KDV vergileri alınmadığına dikkati çekti.

Şekib Avdagiç, küresel perakende e-ticaret hacminin 2.4 trilyon dolar olduğunu belirterek, “Dünya perakende e-ticaret pazarı 2021’de 4.5 trilyon dolar olacak. Avrupa’da perakende internet alışverişinin yüzde 71’i sınır ötesinde yapılıyor. 28 AB ülkesinde hane halkının yüzde 85'inde hızlı internet var. 16 ile 74 yaş arasındaki nüfus içinde internetten özel kullanımları için ürün ve hizmet satın alanların oranı yüzde 57. Bu rakamlar fırsatın büyüklüğünü gösteriyor” dedi. Şekib Avdagiç, “Değişen ve gelişen trendleri daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Hızla sisteme dahil edilecek firma ve ürün sayısını artırmamız lazım. Özellikle belli ürün gruplarında çok avantajlı olabiliriz. 22 Euro’nun altında yapılan e-ihracatın vergisi yok. Bu girişimcilerimiz için büyük bir fırsat. 22 Euro bir kişi için belki küçük, ama binlerce 22 Euro ekonomimiz için büyük adımdır. E-ihracatta 22 Euro fırsatını kaçırmayalım” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, şöyle devam etti:

“Avrupalı tüketici online alışverişini, mobil cihazlarıyla global platformlardan yapıyor. Çin perakende e-ticarette en hızlı büyüyen pazar. Çin, dünya perakende e-ticaretinin tek başına yüzde 47’sini, yani 1.1 trilyon dolarını gerçekleştiriyor. 2020 yılında Çin’in sınır ötesi e-ticaret hacmi 1 trilyon doları aşacak. 2023’e kadar perakende e-ticaret alanında yapacağımız ihracat için iddialı hedefler koymalı ve bunu başarmalıyız. Benim hedefim 50 milyar dolar.”