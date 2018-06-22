E-İHRACAT SEFERBERLİĞİ HIZ KAZANIYOR!

T.C. Ekonomi Bakanlığı destekleriyle, TOBB, Alibaba.com, Halkbank ve VakıfBank tarafından geliştirilen yeni e-ticaret projesi ile TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye olan şirketlerin e-ihracat fırsatına erişimlerinin sağlanması amaçlanıyor. Yeni projeyle birlikte, Alibaba.com’a Global Gold Supplier üyesi olmak isteyen Oda ve Borsa üyesi şirketler için üyelik bedelinin yüzde 80’i Ekonomi Bakanlığı, yüzde 20’si ise Halkbank ve VakıfBank tarafından karşılanacak.

TOBB’un işbirliği kuruluşu olarak öncülük ettiği proje ile birlikte ürünlerine yeri pazarlar arayan KOBİ’ler, hiçbir ücret ödemeden Alibaba.com’da mağaza açarak 190 ülkeden üyelere ürünlerini tanıtma ve satış yapma fırsatı bulacaklar. Proje, halihazırda ihracat yapan şirketlerin ihracat performansını geliştirmeyi ve şimdiye kadar hiç ihracat yapmamış Oda ve Borsa üyesi şirketlerini ihracatla tanıştırmayı hedefliyor.

E-İhracat Seferberliği projesinin lansmanına katılan T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’de e-ticaretin bir sonraki adımını atmak üzere burada olduklarını belirterek sözlerine devam etti; ‘E-ticaret, büyük bir dalga olarak geliyor. Ekonomi Bakanlığı olarak 2 sene önce başlattığımız e-ticaret sitelerine üyelik desteğini şimdi %100 destek kapsamına aldık. Hedefimiz, 10.000 üye dedik, şu anda hedefimiz 100.000 üye. TOBB, en yaygın teşkilat olarak bu süreçlerin gerekliliklerini yürütecek. Global e-ticaretin büyüme hızı %20. E-ticaretin dünya ticaretinden aldığı pay, son 2 senede 2.5 katına çıktı. Önümüzdeki 5 yıl içinde ticaretin %50’sinin e-ticaret olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Biz burada Türkiye’nin mikro KOBİ’leri de dahil olmak üzere tüm KOBİ’leri hedefliyoruz ve bu KOBİ’leri harekete geçirebilirsek, 500 milyar dolar hedefimize ulaşabilir, Türkiye’nin kendi uluslararası devlerini çıkartma hedefini yakalayabiliriz. Çin’de e-ticaretin payı %17, gelecekte daha da artacak. Ama aslında Türkiye bu konuda en avantajlı ülkelerden biri. Hem üretim hem ticaret anlamında. Dünyanın en büyük lojistik merkezini kuracağız, böylelikle ardından finans merkezi olmak için ilk adımları atmış olacağız. Bu süreçte, Türkiye’de bu konuda algı oluşturmamız için tam bir seferberlik olması gerekiyor. Bu anlamda kadın girişimcileri de çok önemsiyorum. Erkeklerin işe katılım oranı % 74, maksimum seviyeye geldik. Kadınlarımızın işe katılım oranında %20den %40’lara geldik ama daha %60’lara gelmemiz gerekiyor. Kadınımızın üretim gücünü hızlı şekilde e-ticaret ile ekonomiye katabiliriz.’

Bu projenin ihracata önemli bir ivme kazandıracağını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği destekler sayesinde Türk şirketlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücü ve buna bağlı olarak ihracat kapasitesi önemli ölçüde artmıştır. Bakanlığımız Yeni Sanayi Devrimi ile uyumlu olarak destek havuzuna E-ticaret sitelerine toplu üyelik desteğini de eklemiştir. Bu destek kapsamında TOBB tarafından başlatılan E-ihracat Seferberliği ile Oda/Borsalara üye olan ve ihracata konu olabilecek alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketleri e-ihracat platformlarına ücretsiz üye yapılacaktır. Üyelik bedelinin ön finansmanını TOBB gerçekleştirecek, söz konusu bedelin yüzde 80’ini Ekonomi Bakanlığı, yüzde 20’sini ise VakıfBank ve Halkbank karşılayacaktır. Şirketlerin üye oldukları platformda kendilerini doğru konumlandırmalarını sağlamak için Türkiye’nin dört bir yanında kitlesel bir eğitim programı da düzenlenecektir. Ayrıca projenin etkisi de düzenli aralıklarla ölçülecektir. Türk müteşebbisi, elinde numune çantasıyla dilini, kültürünü bilmediği ülkelere gidip kapı kapı dolaşarak Türkiye’nin ihracatını 1980’de 3 milyardan, 2017’de 160 milyar dolara çıkardı. Müteşebbis ruhumuz ve sahip olduğumuz cesaret bizi bu günlere getirdi. Ama artık eski dünya yok. Eski satış ve pazarlama yöntemlerini kullanarak yeni ihracat hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. 500 milyar hedefine ulaşmak için ihracat yaptığımız pazarları ve ihraç ettiğimiz ürünleri çeşitlendirirken ihracatçı sayımızı da arttırmalıyız. Etkin kullanmamız durumunda, e-ihracat platformları bunu başarmamızı sağlayacak çok önemli araçlar. Ekonomi Bakanlığımızın destekleriyle başlattığımız bu projenin Türkiye’nin ihracat tarihinde bir kırılma noktası olacağına inanıyorum'' diye konuştu.

Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, platforma Türkiye’den 3,5 milyonu aşan sayıda üyeleri olduğunu belirtti. Alibaba.com olarak Türk KOBİ’lerinin uluslararası alanda iş yapmalarını kolaylaştırmak ve geliştirmek üzere çalışmalarını sürdüklerini belirten Erpolat sözlerine şöyle devam etti; ‘Dünyanın lider e-ticaret platformu olarak, geçtiğimiz yıl ilk etabına Ekonomi Bakanlığı himayesinde başladığımız e-ticaret teşvik projesiyle, Türk KOBİ’lerinin uluslararası ticarete açılma oranına ciddi ivme kazandırdık. Şimdi bu yeni adımla, ihracatçıya yeni pazarlar yaratmayı, dış pazarlarda sürekli artan sabit müşteri portföyü oluşturmayı ve mevcut ihracatçıların verimliliğini artırmayı hedefliyor, her yıl ihracat yapan ihracatçı sayısını ve ihracat menzilini de yükseltmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, Alibaba.com’un büyük veri kaynağıyla potansiyel ürün ve ürün grubu ile bölge ve ülkelerin belirlenmesini, verimliliğin artırılmasını, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmayı da hedefliyoruz.’

Erpolat, KOBİ’lerin e-ticarete adaptasyon oranını yükseltmek üzere çalışmalarına devam ettiklerini belirtti ve sözlerine devam etti; ‘Dijitalleşme, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve bu anlamda Türk KOBİ’lerinin dijital dönüşüme mutlaka adapte olması gerekiyor. Biz bu noktada, Türkiye’deki e-ticaret ekosistemini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni e-ticaret projemiz de bu çalışmalarımız arasında oldukça önemli bir yere sahip. T.C. Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere TOBB, Halkbank ve VakıfBank’ın verdiği değerli destekler çok önemli.’

Reel sektörün her türlü finansman ihtiyacına Halkbank’ta yanıt bulabilmesi için çalıştıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “KOBİ’lerin işletme ve yatırım giderlerini kolayca karşılayabilmesi amacıyla alternatif finansman yöntemleri üzerinde çalışıyoruz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için bu alanda öncü kurumlarla işbirlikleri yapıyoruz. Alibaba.com üzerinden ücretsiz sanal mağaza açılmasına imkân sağlayan bu proje de ihracatın dijital ortamda yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunacak. KOBİ’ler 190 ülkeye satış imkânı sunan bu platforma Halkbank desteğiyle üye olabildiği gibi, üretim sürecinde doğabilecek finansman ihtiyaçlarında da Bankasının yanında olduğunu bilecek.” E-İhracat Projesiyle ihracatın dijital ortamda yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirten Arslan şunları ifade etti: “Ülkemizin uluslararası ekonomide daha güçlü bir oyuncu olabilmesi ve dış ticaretten daha fazla pay alabilmesi için yerli firmaların dijital platformlara entegrasyonunu sağlayabilmemiz çok önemli. Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde, Alibaba.com’un Türkiye temsilcisi E-Glober ve TOBB ile yaptığımız bu işbirliğinin, firmaların uluslararası pazarlama ve satış faaliyetlerine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.Bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek verdiğimiz bu destek, ülkemizi 2023 ihracat hedeflerine biraz daha yakınlaştıracaktır. Yenilikçi ürünlerimiz ve çağdaş bankacılık anlayışımızla reel sektöre destek olarak 80 yıllık geleneğimizi sürdüreceğiz.”

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank olarak 64 yıldır, ‘Güçlü Türkiye’nin lider bankası olma’ vizyonuyla sektöre yön verdiklerini ve ülke ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynadıklarını belirterek sözlerine devam etti; ‘Bizim gibi ülkesini desteklemek adına zaman mekan düşünmeden var gücüyle çalışan, emeğini kendine sermaye edinmiş KOBİ’lerimizin bu milletin ve milli ekonomimizin hayat damarlarından biri olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle onların gelişmesi ve güçlenmesi banka olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. VakıfBank olarak, pek çok ürün ve hizmetimizin yanı sıra danışmanlık hizmeti de vererek sürdürülebilir büyüme yolunda KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Yine ülkemizin dışa açılan yüzü ve dış ticaretin dengeleyici gücü olan ihracatçılarımızın finanse edilmesi de en önemli ödevlerimiz arasında yer alıyor. KOBİ’lerimizin dijitalleşerek küresel rekabette güçlü bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın öncülüğü ve TOBB’un önemli katkılarıyla KOBİ’lerimizin günümüz e-ticaret dünyasının önemli pencerelerinden biri olan Alibaba.com’da yer alacak olmalarından büyük heyecan duyuyoruz. Artık her sabah binlerce kapının yalnızca fiziki mekanlara değil tüm dünyaya açılacağını biliyoruz. Bu amaçla elimizi taşın altına koyarak bir kez daha KOBİ’lerimizin yanındaki güç olduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de gerek ülkemizi bir dünya markası haline getirmek gerekse KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi için atılacak her adımda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Anlaşmanın herkese hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.’

Alibaba.com’un Türkiye’deki iş ortağı E-Glober Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Alibaba.com ve Alibaba Cloud’un Türkiye’deki tek yetkili iş ortağı E-Glober olarak yeni markaları TradeFive ile amaçlarının ihracata yeni yıldızlar kazandırmak, ticareti dijitalleştirerek Türk KOBİ’lerini uluslararası oyuncular haline getirmek olduğunu söyleyerek yeni projeyle ilgili görüşlerini aktardı; ‘İşletmelerin sadece ürettiği, diğer bütün süreçlerde uçtan uca hizmet aldığı bir ekosistemi hayata geçiriyoruz. Bugün bir ticaret heyetinde ya da bir fuarda ulaşabileceğiniz müşteri sayısı sınırlı ve maliyetli. Ancak Alibaba.com’a üye olarak 190 ülkeye ürünlerinizi tanıtma ve satış yapma fırsatı buluyorsunuz. Bu %100 destek ile mevcut ihracatçılarımız e-ihracat ile cirolarını katlarken, yeni firmalar da hiçbir ücret ödemeden Türkiye’nin ihracat ailesine katılacak ve uluslararası pazarda yerini alacak. Ticaretin kuralları yeniden yazılırken, dünyanın ticareti hızla internete taşınıyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde bu hacimde iki kat artış bekleniyor. Böyle büyük bir potansiyel ile teknolojide ve e-ticarete entegrasyonda geride kalma lüksümüz yok, iş yapış şeklimizi dönüştürmemiz ve dijitalleşmemiz gerekiyor. E-İhracat seferberliği ile KOBİ’leri dijitale, ticaretimizi geleceğe taşıyacak ve ihracat hacmimizi arttıracağız.’